Fundador celebra el Festival de Jerez con una masterclass de bulería con Macarena de Jerez

En el marco del Festival de Jerez y de la semana grande del flamenco, Fundador refuerza su compromiso con la cultura local con una propuesta que combina patrimonio, arte y sabor: la masterclass Al compás del flamenco, impartida por Macarena de Jerez.

La cita es este viernes 6 de marzo a las 18 horas en la calle Puerta de Rota s/n e incluye visita guiada por las históricas instalaciones de la bodega, clase práctica de bulería y brindis final con combinado de Brandy Fundador.

Con esta iniciativa, Fundador se suma a la programación cultural que convierte a Jerez en epicentro internacional del flamenco, ofreciendo una experiencia que une la tradición bodeguera con una de las expresiones artísticas más emblemáticas de la ciudad.

Macarena de Jerez es cantaora y bailaora, una de las voces más auténticas del flamenco jerezano. Comenzó su formación desde niña y debutó en el Teatro Villamarta con sólo diez años, ofreciendo poco después su primer recital en solitario. A los 18 se incorporó en la compañía de Manuel Morao, con la que actuó en la Bienal de Flamenco de Sevilla y desde entonces ha recorrido festivales y peñas por toda España y Europa.

Es conocida por su voz visceral y temperamental, y domina los palos más genuinos del flamenco, como bulerías, seguiriyas, soleá y malagueñas. Su trayectoria la ha consolidado no sólo como intérprete, sino también como protagonista de propuestas como zambombas flamencas y participaciones en ciclos y espectáculos que celebran el repertorio tradicional jerezano.

La masterclass que va a impartir con Fundador está abierta tanto a aficionados como a quienes deseen acercarse al flamenco de forma vivencial, en un entorno singular y con la guía de una artista de referencia local.

En este sentido, el plan que Fundador ofrece es toda una experiencia sensorial: la actividad comenzará con un recorrido por las bodegas, donde los asistentes descubrirán la historia y el legado de una de las firmas pioneras del Marco de Jerez, antes de que el compás y el taconeo llenen de ritmo las botas centenarias. La jornada culminará con un brindis con Brandy Fundador, cerrando así una tarde en la que tradición, arte y enología se dan la mano.

El precio es de 40 euros por persona, con plazas limitadas. Reservas disponibles en brandyfundador.com o en el teléfono 956 15 15 52.