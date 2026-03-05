Fundador celebra el Festival de Jerez con una masterclass de bulería con Macarena de Jerez
La cita incluye visita guiada por las históricas instalaciones de la bodega, clase práctica de bulería y brindis final con combinado de Brandy Fundador
Fundador se suma a la Capitalidad gastronómica de Jerez y recupera la figura de Don Pedrito
En el marco del Festival de Jerez y de la semana grande del flamenco, Fundador refuerza su compromiso con la cultura local con una propuesta que combina patrimonio, arte y sabor: la masterclass Al compás del flamenco, impartida por Macarena de Jerez.
La cita es este viernes 6 de marzo a las 18 horas en la calle Puerta de Rota s/n e incluye visita guiada por las históricas instalaciones de la bodega, clase práctica de bulería y brindis final con combinado de Brandy Fundador.
Con esta iniciativa, Fundador se suma a la programación cultural que convierte a Jerez en epicentro internacional del flamenco, ofreciendo una experiencia que une la tradición bodeguera con una de las expresiones artísticas más emblemáticas de la ciudad.
Macarena de Jerez es cantaora y bailaora, una de las voces más auténticas del flamenco jerezano. Comenzó su formación desde niña y debutó en el Teatro Villamarta con sólo diez años, ofreciendo poco después su primer recital en solitario. A los 18 se incorporó en la compañía de Manuel Morao, con la que actuó en la Bienal de Flamenco de Sevilla y desde entonces ha recorrido festivales y peñas por toda España y Europa.
Es conocida por su voz visceral y temperamental, y domina los palos más genuinos del flamenco, como bulerías, seguiriyas, soleá y malagueñas. Su trayectoria la ha consolidado no sólo como intérprete, sino también como protagonista de propuestas como zambombas flamencas y participaciones en ciclos y espectáculos que celebran el repertorio tradicional jerezano.
La masterclass que va a impartir con Fundador está abierta tanto a aficionados como a quienes deseen acercarse al flamenco de forma vivencial, en un entorno singular y con la guía de una artista de referencia local.
En este sentido, el plan que Fundador ofrece es toda una experiencia sensorial: la actividad comenzará con un recorrido por las bodegas, donde los asistentes descubrirán la historia y el legado de una de las firmas pioneras del Marco de Jerez, antes de que el compás y el taconeo llenen de ritmo las botas centenarias. La jornada culminará con un brindis con Brandy Fundador, cerrando así una tarde en la que tradición, arte y enología se dan la mano.
El precio es de 40 euros por persona, con plazas limitadas. Reservas disponibles en brandyfundador.com o en el teléfono 956 15 15 52.
