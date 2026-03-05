Fundador se suma a la Capitalidad gastronómica de Jerez y recupera la figura de Don Pedrito

Fundador anuncia su participación activa en la Capitalidad Española de la Gastronomía Jerez 2026, un acontecimiento que sitúa a la ciudad como epicentro gastronómico, cultural y turístico durante todo el año. “Participar en la Capitalidad Española de la Gastronomía Jerez 2026 nos permite compartir nuestra historia, recuperar símbolos que forman parte de la memoria colectiva y seguir construyendo futuro desde nuestras raíces”, señala Ángel Piña, consejero de Pedro Domecq y Director Global Comercial y de Marketing Fundador, Grupo Emperador.

En el marco de esta celebración, la firma impulsará un ambicioso programa de acciones destinadas a poner en valor la tradición del Brandy de Jerez y su estrecha vinculación con la identidad gastronómica local. Experiencias de armonías, encuentros culturales, colaboraciones con chefs, propuestas musicales, actividades de ocio y acciones de proyección internacional formarán parte de la agenda que acompañará a la ciudad durante 2026: una programación concebida para invitar a descubrir su sabor desde múltiples perspectivas.

Don Pedrito.

Bajo el lema ‘Doce maneras de saborear Jerez’, Fundador desarrollará su Año Gastronómico desde Casa Fundador, el restaurante de la bodega, con una propuesta que conecta tradición e innovación, patrimonio y creatividad contemporánea. Un proyecto que tomará forma a lo largo de 2026 convirtiendo cada mes en una invitación a descubrir un matiz distinto del sabor jerezano.

Doce maneras de saborear Jerez

Este espíritu se traducirá en un recorrido gastronómico que, mes a mes, invitará a redescubrir la ciudad a través de sus productos más emblemáticos y su recetario más identitario. Así, durante todo el año habrá un menú de la Capitalidad que homenajeará a la tierra. Cada etapa estará dedicada a uno de estos sabores esenciales —del mar a la dehesa, de la cocina popular a la tradición repostera— en una propuesta que pone el foco en el producto como expresión de territorio y cultura. En este sentido, la apertura del Año Gastronómico ha sido un homenaje a los orígenes, “a la cazuela y a las abuelas que nos enseñaron los sabores de la tierra”, cuenta María Eugenia Herrera, directora de Enoturismo y RRPP de la marca. Y siguiendo este tributo, siempre habrá un guiso tradicional en la carta junto a catas temáticas, encuentros en torno al queso artesano, el tradicional ronqueo de atún, carnes con carácter, arroces de Jerez, ceviches, ‘pescaíto frito’, salazones, citas dedicadas a los ibéricos de la dehesa jerezana o la Navidad Gourmet de la ciudad, configurando un homenaje continuo a la despensa local, siempre en diálogo con el brandy de Jerez como hilo conductor.

En paralelo, el ciclo Fundador & Friends reunirá a destacados chefs como Juanmi Contreras, Israel Ramos, Alejandro Sánchez, Javier Muñoz o Ale Alcántara en una serie de encuentros gastronómicos donde ofrecerán su interpretación contemporánea de estos productos, reforzando el vínculo entre tradición culinaria e innovación creativa.

La experiencia en Casa Fundador va más allá del plato: el restaurante, situado en pleno casco histórico y con una amplia terraza al aire libre, donde la cocina se complementa con una amplia propuesta de combinados que reivindica la versatilidad del brandy en el mundo actual. Entre ellos destacan el refrescante Índigo, elaborado con Fundador Sherry Cask Doble Madera y ginger beer con lima; las propuestas elaboradas con café, como el Black Terry; el Ginger Mojito, o Magas por Fundador, que explora perfiles más aromáticos.

“Queremos que quien venga a Casa Fundador entienda que el brandy forma parte de nuestra cultura, pero también de nuestro presente. La Capitalidad es el mejor escenario para demostrar que tradición e innovación pueden ir de la mano”, añade Herrera.

Recuperación de Don Pedrito: patrimonio emocional de la marca

Entre las iniciativas más simbólicas de este 2026 destaca la recuperación de Don Pedrito, entrañable figura que representa al creador de Fundador, Pedro Domecq Loustau, popularizada en los años 60 y convertida en uno de los grandes iconos publicitarios de la casa.

Conocido cariñosamente como “Zapatones”, este personaje cabezón y simpático invitaba a los españoles a disfrutar de un brandy al ritmo de una melodía que quedó grabada en la memoria colectiva: “Está como nunca / el coñac que mejor sabe, Fundador / porque es seco y suave, Fundador…”

Su presencia fue constante en prensa, televisión y revistas, y su imagen protagonizó numerosos objetos promocionales. En 1964, la editorial Editorial Bruguera adquirió los derechos del personaje para publicar sus historietas en la revista Tío Vivo, escritas y dibujadas por Francisco Ibáñez, creador de Mortadelo y Filemón y Zipi y Zape. En aquellas viñetas Don Pedrito era ya un personaje costumbrista, reflejo de una época y de una forma cercana de comunicar.

Su regreso en 2026 no es solo un guiño nostálgico. Supone recuperar una parte del imaginario colectivo de varias generaciones y traerla al presente, en un año en el que la ciudad se proyecta al mundo.

Fundador, tradición y excelencia

La historia de Bodegas Fundador se remonta a 1730, lo que la convierte en la bodega más antigua del Marco de Jerez. En 1874 nació en sus instalaciones el primer brandy español, sentando las bases de una tradición única. Su carácter distintivo surge del envejecimiento mediante el sistema de Criaderas y Solera, en botas de roble americano previamente envinadas con vinos de Jerez, que aportan complejidad aromática y un perfil inconfundible.

Actualmente, Bodegas Fundador forma parte de Emperador Distillers, el holding de la familia Tan, líder mundial en brandy y uno de los mayores fabricantes de bebidas espirituosas. Bajo su paraguas, Fundador y otras marcas como Terry, Harveys o Espléndido continúan consolidando su presencia dentro y fuera de España, reforzando la herencia y el prestigio de la vitivinicultura jerezana.