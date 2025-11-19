Fundador, líder absoluto en España y tercera bodega del mundo en el ranking de IWSC 'Top 50 productores'

Fundador está de enhorabuena. La bodega más antigua del marco de Jerez y cuna del primer brandy español ha sido reconocida como la tercera mejor bodega del mundo y la primera (y única) de España según el recién publicado ranking de los “Top 50 Wine Producers”, elaborado por la prestigiosa International Wine & Spirit Competition (IWSC) 2025.

Un puesto líder en una competición que cobra relevancia si se tiene en cuenta que en esta edición se han valorado 2.268 productores procedentes de 50 países. La clasificación abarca todas las categorías de vino presentadas al certamen - desde vinos tranquilos y espumosos hasta generosos – lo que subraya más aun la magnitud del reconocimiento otorgado a Fundador como tercer productor global. Un logro histórico que confirma la calidad y el prestigio de Fundador, una bodega con casi 300 años de historia y un referente en el panorama vitivinícola y enoturístico. Su prestigio se basa en la combinación del respeto por la tradición y, por su actitud innovadora para adaptarse al nuevo perfil de cliente sin perder el respeto por su esencia y legado.

La clasificación “Top 50 Wine Producers” es una nueva iniciativa del certamen de la IWSC que nace para reconocer a las destilerías y bodegas que muestran un “rendimiento excepcional continuado, año tras año”, según apuntan desde la organización. El ranking se elabora analizando el papel de los productores que se han presentado al certamen en las últimas tres ediciones, teniendo en cuenta no solo las medallas obtenidas, también las muestras no premiadas presentadas a las diferentes convocatorias. Un análisis exhaustivo que pretende ofrecer una visión completa y transversal de la trayectoria y excelencia de cada productor.

La buena noticia ha sido recibida con entusiasmo en la bodega. Para Ángel Piña, Global Chief Commercial & Marketing Officer de Grupo Emperador y consejero en Casa Pedro Domecq, este reconocimiento como el mejor productor español y tercero en el ranking mundial es un orgullo y, a la vez, un estímulo que confirma que el trabajo realizado da frutos. “Es un honor ser los referentes del vino español en el escenario mundial, avalados por el ranking de la IWSC, uno de los certámenes más antiguos y prestigiosos del mundo, y donde se premian valores tan importantes para nosotros como la excelencia de lo que producimos y el respeto por los métodos tradicionales de elaboración”.

Por delante de Fundador en el ranking Top 50 Wine Producers publicado por IWSC solo hay una bodega portuguesa, Pereira D’Oliveira de Madeira, y Graham Beck de Sudáfrica. En el top 50 no hay más bodegas españolas.

Otros premios en un año histórico

Este reconocimiento a Bodegas Fundador es una línea más en un currículum repleto de medallas. En la edición del IWSC del pasado mayo, los vinos de la gama VORS (Very Old Rare Sherry) lograron tres medallas de oro con 95 puntos por sus referencias Harveys 30 YO Palo Cortado, Harveys 30 YO Oloroso, Harveys 30 YO Amontillado y Harveys 30 YO Pedro Ximénez.

La excelencia de los brandies de Bodegas Fundador también ha brillado en este certamen. En 2023, el brandy Fundador Supremo 15 obtuvo una Medalla de Oro y 96 puntos, además de una reseña especial por su personalidad única. Y en 2019, Fundador Supremo 18 obtuvo el título de “Mejor Brandy del Mundo” en la misma competición.

Estos galardones se suman a otros tantos obtenidos en los últimos meses y cierran una temporada especialmente brillante para Fundador.

El legendario Harveys Bristol Cream fue elegido Mejor Sherry del Mundo y Mejor Cream del Mundo en los World Drinks Awards (WDA) celebrados en junio en Londres, reafirmando su liderazgo internacional como vino de referencia durante más de 140 años.

La excelencia de los brandies de Bodegas Fundador también ha destacado como referencia en el mundo de los espirituosos con diferentes galardones.

En la San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) 2025, el brandy Fundador Triple Madera Sherry Cask fue galardonado con medalla de oro y 93 puntos. En este mismo certamen también fueron reconocidos con oros el brandy Fundador Supremo 18 YO Oloroso Sherry Cask y el Terry Centenario 40, ambos con 91 puntos.

Por otro lado, el Harveys VORS Palo Cortado fue distinguido con la medalla Platinum en los Decanter World Wine Awards 2025, el galardón más alto que concede el certamen.

Y los Harveys VORS Pedro Ximénez y Oloroso se alzaron en el mismo evento, con otras dos medallas de oro.

Poco después, el legendario Harveys Bristol Cream fue seleccionado como Mejor Sherry del Mundo y Mejor Cream del Mundo en los World Drinks Awards (WDA) celebrados en Londres, reafirmando su liderazgo internacional como vino de referencia durante más de 140 años.

Todos estos premios consolidan a Bodegas Fundador como uno de los grandes referentes mundiales de los vinos generosos y fortificados.