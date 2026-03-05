Phoeniqs Hesperia elige Jerez para su proyecto de internacionalización por primera vez en España

El teniente de alcaldesa de Empresa, Trabajo Autónomo y Transformación Digital, José Ignacio Martínez, ha agradecido a los representantes de la empresa ‘Phoeniqs Hesperia’, Ángel Núñez Mencías y Roque Caballero, que hayan elegido Jerez para el desarrollo y expansión, de su proyecto. Igualmente, el teniente de alcaldesa ha elogiado el trabajo del Clúster Tecnológico Nexur, cuyo CEO es José María Martín-Mateos, por el trabajo realizado para ayudar en la tarea de atraer a Jerez desde su ámbito, a una empresa líder en su sector.

“Hoy es un día muy positivo para Jerez, es una gran noticia recibir a Phoeniqs Hesperia”, ha expresado José Ignacio Martínez. “Estamos dando pasos firmes desde que llegamos al Gobierno de Jerez, y os traslado la felicitación y el agradecimiento de la alcaldesa por elegir Jerez”.

En este sentido, Martínez ha explicado que “estamos aquí para anunciar la incorporación a la ciudad de Jerez y a su actividad económica, una compañía que cumple con creces el perfil de empresa que desde la estrategia digital ‘Jerez Connected’ queríamos traer a la ciudad. Ha formalizado su aterrizaje desde su matriz suiza, a España, y lo hace en Jerez, lo que supone todo un honor. Una compañía que además trabaja en el mundo de la Inteligencia Artificial y de la computación, con grandes cantidades de datos, lo que conecta a la perfección, con la estrategia ‘Jerez Connected’”.

Este ámbito de actuación de Phoeniqs Hesperia “está en la línea de dos proyectos que hemos comenzado a desarrollar en la ciudad como el EDINT, orientado a la creación de espacios de datos para ciudades inteligentes, y el PID, referido a ciudades turísticas inteligentes. Ambos están basados en la gobernanza del dato. Por tanto, es un complemento perfecto, con esa propuesta que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Jerez. Phoeniqs Hesperia trabaja con tecnología de alto rendimiento y orientada a las empresas, instituciones y administraciones públicas".

El despliegue de infraestructuras que realiza Phoeniqs “ayuda a que todas aquellas compañías que tienen necesidad de llevar adelante toda esta gobernanza del dato en la nube puedan hacerlo de forma fácil, sencilla, segura, y con todo el potencial que necesitan. Por tanto, que una empresa de este perfil haya elegido Jerez para su implantación es una alegría y un orgullo, porque traen los conocimientos, la tecnología y la capacidad de atraer un talento de alto nivel tecnológico”.

El teniente de alcaldesa ha subrayado que “el hecho de que hayan elegido Jerez refrenda la línea estratégica del Gobierno de Jerez, queremos que empresas de perfil tecnológico apuesten por la ciudad para el desarrollo de sus proyectos, impulsando así Jerez como ciudad referente también en la economía digital. Lo teníamos muy claro desde el comienzo del mandato municipal, desde la modernización y digitalización municipal y desde el impulso al ecosistema tecnológico y empresarial. El objetivo no es otro que ser tractor de compañías en el ámbito empresarial y tecnológico”.

Asimismo, ha sido clave “posicionar a Jerez dentro del mapa nacional e internacional, como un nodo tecnológico potente, sobre todo en tecnologías exponenciales, y por tanto situarnos como una ciudad referente para cualquier inversor que quiera venir. Compañías como Phoeniqs Hesperia contribuyen precisamente a ello”, ha destacado Martínez, que ha recordado que en estos dos años y medio escasos de mandato, se han reducido en torno a 4.000 desempleados en la ciudad y que hay números récord en creación de empresas, y que siguen subiendo los trabajadores autónomos.

“No caemos en la autocomplacencia, nos queda mucho camino por recorrer, con la estrategia de fortalecer el ámbito municipal de la mano del Clúster Nexur, que además está dando sus frutos, con casi 50 empresas, a cuyo presidente agradecemos su compromiso siempre y esfuerzo, y que es clave para el avance de Jerez como ciudad tecnológica”, ha remarcado el teniente de alcaldesa.

De Suiza a Jerez por su ecosistema digital a través del Clúster Nexur

Por su parte, el CEO de Phoeniqs Hesperia, Ángel Núñez Mencías, acompañado de Roque Caballero, de la citada compañía, ha explicado que “somos una empresa suiza, llevamos trabajando en ella los últimos 15 años en crear infraestructura y ahora ya con Inteligencia Artificial. Nuestro foco siempre es la seguridad, es ejecutar siempre de manera autónoma, de manera soberana, protegemos datos de hospitales, de compañías públicas, de bancos, eso llevamos haciéndolo años”.

La irrupción de la Inteligencia Artificial ha propiciado que Phoeniqs “se haya centrado en tener nuestro propio centro de cálculo con infraestructuras propias, y aplicar soluciones reales de ahorro que podemos ejecutar. Quien no usa ChatGPT hoy en día, somos capaces de ejecutar el equivalente al ChatGPT pero de manera segura y todo ejecutado en servidores y en tecnología propia”, ha indicado.

La elección de Jerez como primera empresa fuera de Suiza “ha sido perfecta para nosotros. Llevamos los últimos meses ya trabajando aquí, tenemos empleados ya en Jerez, gracias a los contactos de nuestro CTO, Roque Caballero con el Clúster Tecnológico Nexur estábamos en la ciudad, pero hemos decidido ya esta semana abrir la empresa de manera ya oficial, para poder contratar a los empleados directamente y seguir creciendo aquí. Estamos también trabajando, para adquirir infraestructura propia, e instalar clústers físicos en Jerez”.

Sobre la Inteligencia Artificial, Núñez Mencías ha añadido que “a nivel de nuestra empresa, desde que tenemos esa herramienta, hemos aumentado la productividad cinco veces. Entonces, eso es lo que ofrecemos: cómo ahorrar costes usando esa tecnología, cómo mantener datos seguros, cómo controlar ese destino. Entonces, por eso nos hemos incorporado a Nexur, porque es un ecosistema. Nosotros aportamos la infraestructura, aportamos este conocimiento de tecnología, pero eso no es suficiente. Hace falta siempre empresas dentro de este ecosistema que conozcan la ciudad y poder usar esta tecnología de la manera adecuada. Entonces, es un placer estar aquí”.

Un día muy especial para el Clúster Tecnológico Nexur Jerez

El presidente del Clúster Nexur, José María Martín Mateos, ha expresado que “es un día muy especial para nosotros, y para Jerez. Empezamos con una semillita teniendo claro el camino y estamos viendo cómo empresas del prestigio de Phoeniqs apuestan por Jerez, por el vertical de la digitalización, es una apuesta ganadora. Por lo tanto, hoy se materializa el objetivo real de Nexur como generador de empleo a través de empresas tecnológicas”.

Además, Phoeniqs Hesperia “nos puede enseñar mucho, viene con la idea de captar talento, de formar ese talento, y es algo que me emociona, la capacidad de poder trabajar con un ordenador cuántico, no un simulador, sino un ordenador cuántico en Basilea. La próxima revolución será la computación cuántica, en convergencia con la IA y ya en Jerez estamos teniendo esa ventana”. “Nos llena de orgullo como Clúster Nexur ser conscientes y visibilizar que Jerez se sitúa en el mapa como ciudad atractiva, y la llegada de Phoeniqs provoca ese efecto llamada para que empresas de este perfil y prestigio también se decidan por nuestra ciudad y por lo que ofrecemos desde Nexur”.