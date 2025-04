Cuando el fútbol es lo de menos

"Charlaron un rato sobre las dificultades de la paternidad, sobre un mundo que cada vez parecía más gris, más sucio, más peligroso, más rancio, más lleno de podredumbre, y cómo el fútbol era a la vez escapatoria y reflejo de todo cuanto estaba sucediendo. ¿Qué les vamos a dejar a nuestros niños?, se preguntaron". El jerezano Javier López Menacho regresa a las librerías con una nueva novela, 'Cuentan las crónicas' (Rasmia Ediciones), una aproximación diferente al mundo del fútbol, que se presentará este viernes, 4 de abril, a las 19 horas, en el Centro Social La Yerbabuena (calle Siervas de Maria) en Jerez.

"Una novela que nace de la inquietud de hablar de las apuestas en el mundo del fútbol. Yo quería llevármelo al terreno narrativo y es un poco un homenaje a los libros de Gabriel García Márquez que son crónicas como 'Crónica de una muerte anunciada' o 'Crónica de un náufrago'. De hecho, aunque está novelizado, tiene el estilo de crónica periodística, que alude a lo que cuentan las crónicas sobre un evento concreto que es un partido de fútbol, ya intrascendente, de las postrimerías de la temporada, en el que las mafias de las apuestas han comprado al delantero centro del equipo local para que pierda. La acción se centra en la diatriba emocional del jugador, que se llama Sebastián Peña".

Santiago Peña, delantero centro de un equipo de barrio recién ascendido a la segunda división de la Liga Española de fútbol, tiene un objetivo: asegurarse, por acción u omisión, de que su equipo pierda el último partido de la temporada. El ambiente festivo en la grada y la intrascendencia del resultado invitan a hacer efectivo un plan en el que todos ganan, pero es entonces cuando la memoria aflora y surgen las dudas.

Javier López Menacho retrata en 'Cuentan las crónicas' las diferencias entre el fútbol de élite y el fútbol modesto, difuminando el concepto de éxito y fracaso y enarbolando un homenaje al "otro fútbol", el que estructura comunidades por amor al deporte, lejos de la influencia del negocio. Esta narración en tiempo real del último partido del campeonato de un club humilde nos habla de integridad, de valores, de precariedad, de vidas truncadas y de cómo un solo gol en las catacumbas del fútbol de élite puede alterar toda una vida. "Está narrado por un narrador que lo sabe todo, incluso cosas que no es normal que sepa. Es como un supranarrador", apunta el autor.

Estructurada en tres capítulos, correspondientes al desarrollo de un encuentro, es esta una obra que transmite la intensidad y emoción de un buen partido de fútbol, al tiempo que plantea temas de plena actualidad. Se trata de la nueva novela de un escritor con largo recorrido en obras de no ficción, autor de 'Yo, precario', e interesado en temáticas sociales y socioeconómicas, en este caso abordadas desde la novela y tomando como partida el ámbito futbolístico.

"Para escribir 'Cuentan las crónicas' me he basado en mi propia experiencia como seguidor del fútbol. El tiempo que estuve en Barcelona, vivía muy cerca de donde juega el Europa, un equipo de barrio muy popular que ha mantenido su idiosincrasia como tal. De hecho, los colores de la portada son iguales que los del Europa y que los del Xerez. Yo quería homenajear a estos equipos, también a los dos Xerez", asegura Menacho, que confiesa que se ha divertido mucho escribiendo la obra "y estoy muy contento con el resultado de esta obra, que yo considero hipersocial". Un retrato general de la sociedad donde el fútbol está muy presente, pero no es el protagonista, que puede leer cualquier persona, amante de este deporte o no, "ya que lo que va a encontrar es una novela social, que se lee muy bien".