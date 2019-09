FranciscoCasares Peña (Jerez, 1969), Paco Peña ‘El Gasolina’, creció en el flamenquísimo barrio de La Asunción, junto a sus abuelos maternos, TíoCantarote y Tía Morá, todo un dechado de suerte al poder convivir con artistas como Tío Borrico,Fernando Terremoto o el mismísimoCapullo de Jerez. Como muchos flamencos de esta tierra, su raíz se establece entre los barrios de Santiago, por su madre (Rafaela Peña Núñez, entroncada con dinastías como las de los Peña, de Lebrija, o el propio Chocolate), y La Plazuela, por su padre (Paco El Gasolina), dos emblemas que le han servido para cultivarse como cantaor. Acaba de estrenar disco, ‘Jerez, flamenco y verdad’, un trabajo que presentará el próximo viernes en la Guarida del Ángel.

–Ya con su primer disco en la calle, ¿qué valoración hace de él?

–Muy buena, porque ha salido lo que yo pretendía, un disco prácticamente en directo, que he grabado en el Estudio 31, con los cantes tradicionales y sin florituras ni cosas novedosas. Es un disco de cante, de flamenco de raíz.

–Usted había hecho discos de otra índole, pero llega un momento en el que a uno le gusta dejar un legado....

–Eso es. Desde hace unos años este es mi trabajo y la verdad es que no tenía ningún disco de flamenco. Había grabado discos pero de flamenco gosspel, como digo yo, con un mensaje religioso, de la vida o cristiano. Era de índole social, pero nada que ver con esto.

–¿Qué le llega desde el exterior de este nuevo disco?

–A la gente le está gustando, al menos es lo que me dice. Yo me quedo con eso, y con el hecho de que, por ejemplo, a Madrid he tenido que mandar varios envíos ya y eso quiere decir que se vende, porque Madrid es Madrid. Yo estoy contento, sin tirar cohetes, porque hoy día los discos se venden poco, pero bien.

–El título es ’Jerez, flamenco y verdad’, ¿lo tiene usted todo?

–Yo creo que sí. Primero porque soy de Jerez, lo que canto es de mi tierra y suena a flamenco de mi tierra, y lo hago con verdad porque es algo que he aprendido desde chiquitito, es de mi familia, de mi gente.

–El viernes día 13 de septiembre lo presentará oficialmente en La Guarida del Ángel...

–Sí, será el viernes a partir de las diez de la noche y con entradas a 10 euros. Mi idea es hacer algo sencillo y que refleje lo que está en el disco. Lo haré a modo de recital haciendo todas las cositas que están grabadas. Viene Juan Manuel Moneo a la guitarra, que ha sido una pieza fundamental en este trabajo, y también lo hará mi padre El Gasolina, el tío Zorri, que ha estado ahí con las palmas y los jaleos, Ana María López, Rocío ySamara Carrasco...En fin, mi intención es disfrutar y que la gente disfrute.

–El disco lo componen nueve temas...

–Sí, son nueve cantes los que se han grabado y hay de todo, fandangos, bulerías pa escuchá, martinetes, Soleá, tangos, seguiriyas, malagueñas y bulerías. Y bueno, cuento con la participación, al margen de Juan Manuel Moneo, de las guitarras de Domingo Rubichi y Santiago Lara, y de mi padre, que ha grabado conmigo una bulería. También las palmas de mi hijoDavid, Alejandro Vargas y elZorri.

–¿Y qué dice el patriarca Gasolina del disco? ¿Es muy exigente?

–(Risas). Bueno, mi padre es una persona muy directa, no se anda con rodeos, si le gusta, te lo dice y si no, también. Me ha dicho que lo que más le gusta es la malagueña del Mellizo que ha grabado.

–Usted lleva ya tiempo en el mundo del flamenco pero supongo que cuando se graba un disco, se busca ese punto de inflexión...

–Claro, uno intenta que el disco te sirva para dar un pasito adelante, es decir, abrirme paso. Me gustaría que empezasen a contar conmigo en algunos eventos de la ciudad, llámese Viernes Flamencos, Festival de Jerez...En fin, poco a poco. Ganas tengo e ilusión también, ojalá el disco sirva para ello.

–Porque esa es la gran lucha de cantaores como usted, que cuando llega la hora es difícil que se abran algunas puertas...

–La verdad es que sí, no es fácil abrirse hueco y si no tienes enchufe, padrino o gente que te lleve las cosas, es difícil. En mi caso además se une que soy una persona muy tímida, y eso cuesta más. Por eso, desde aquí quiero presentar mi candidatura, voy a intentar que la gente me escuche.

–Su trayectoria, en cambio, sí ha tenido más protagonismo cantando pa bailar...

–Sí, por circunstancias he tenido esa suerte, y he trabajado con artistas como Andrés Peña o María José Franco, pero bueno, también he dado recitales en muchas peñas. Sí es cierto que de un tiempo para acá, he tenido más trabajo de baile, y cantar pa bailar ya se sabe, hay que tener tablas.

–El disco ha sido una autoproducción, ¿verdad?

–Sí, la mayor parte del dinero lo he puesto yo, pero también quiero decir que he tenido una gran ayuda por parte del Tabanco El Pasaje, a través de Antonio Ramírez, y por supuesto de la Peña Flamenca Los Cernícalos, que en mi caso, me han demostrado que están ahí.

–Para la gente que no conozca a Paco Peña ‘El Gasolina’, ¿qué tipo de cante reivindica?

–Bueno, aunque la familia de mi madre es de Santiago, yo me he criado en La Plazuela, por eso mi cante va por ahí. A mí me ha encantado Agujetas, Manuel Moneo, Chocolate, Terremoto, Juan Mojama, Manuel Torre...Esos son los cantaores que más me transmiten y por ahí va encaminado mi cante.

–Antes de dedicarse al cante fue futbolista, ¿qué es más difícil el mundo del fútbol o el flamenco?

–Yo diría que parecidos. En el futbol tienes que tener materia prima, calidad, pero si luego no tienes un entrenador valiente que apueste por ti y te ponga, no hay nada que hacer. Y en el cante pasa igual, si eres bueno y no tienes gente que te eche una mano o te guíe, es más difícil luchar, pero bueno, ahí estamos.