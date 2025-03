García-Pelayo: "Esto no ha acabado, el río Guadalete sigue creciendo en Jerez"

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha agradecido desde el Puesto de Mando Avanzado el trabajo realizado por la Junta que "desde el minuto 1 ya estaban con nosotros, asesorándonos, informándonos, aconsejándonos. Y eso ha permitido, como bien decía el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que creo que hasta el día de hoy, pues hayamos tomado las decisiones oportunas".

La alcaldesa ha explicado que el nivel del río Guadalete subió a naranja en torno a las dos de la madrugada de este jueves, pero ya desde la 1:30 horas "elevamos en Jerez el nivel de emergencia, estamos en nivel 1". La decisión se tomó "una vez que por parte del consejero de Presidencia se me trasladó que el río no tenía retorno, es decir, que íbamos camino del nivel 5,4, que es la cota de seguridad que tenemos en en nuestra ciudad".

El siguiente paso fue la constitucion del Puesto Avanzado de Mando y, por tanto, la toma del liderazgo de la situación por parte de la Junta de Andalucía. "Un liderazgo en el que no están solos, evidentemente cuentan con el Ayuntamiento y somos el mejor equipo posible, junto con todo el operativo de la Policía Nacional y la Guardia Civil para afrontar esta situación". "Y digo afrontar esta situación porque es fundamental que tengamos claro que esto no ha terminado, que el río sigue creciendo", ha advertido, en referencia a la borrasca Konrad.

Situación actual

La alcaldesa ha adelantado que el escenario "que vamos a tener en el día de hoy, mañana y en los próximos días nos obliga a lanzar un mensaje de precaución, quizá más claro que nunca y más convencido que nunca: De verdad, hay que tomarse en serio la situación en la que nos encontramos. No se deben tomar decisiones a la ligera". "Por parte de los ciudadanos pido muchísima responsabilidad y que, en caso de duda que se consulte", ha dicho. "Estamos su disposición de los jerezanos y, en caso de duda, es mejor no moverse, estar seguros y no tomar en ningún caso decisiones arriesgadas", ha dicho.

Pelayo ha desvelado que cuando llegaron de madrugada al Puesto de Mando Avanzado en La Cartuja, sobre la 1:30 horas de la madrugada, la delegada de la barriada rural de Las Pachecas "nos pidió que abordáramos el desalojo preventivo y lo hicimos, porque creo que hay que confiar en los planteamientos que nos hacen los alcaldes y alcaldesas. Ellos conocen mejor que nadie o conocemos mejor que nadie nuestros territorios". Por ello, a las dos de la mañana fueron los primeros vecinos desalojados a petición propia.

A partir de esa hora se han ido desalojando más vecinos, hasta llegar a un total de 84 personas a las ocho y media de la mañana. Sin embargo, "esto no ha terminado. Es decir, hay que seguir insistiendo en la necesidad de que las viviendas, especialmente las que están en el entorno del río, pues sean abandonadas por una cuestión de de seguridad".

De las 84 personas desalojadas durante la madrugada, hay 9 en las instalaciones de Cáritas de El Portal. De El Portal se han desalojado 10, de Las Pachecas 37 y de La Corta, 28. “Fundamentalmente se van a casa de familiares antes que a los recursos que ponemos desde el Ayuntamiento, pero con el escenario que tenemos por delante el desalojo es continuo”, ha añadido la alcaldesa y la previsión, según apunta Antonio Sanz, se sitúa en torno a 200 personas que pudieran ser desalojadas en las próximas horas “ante el análisis de los factores de riesgo de la población”.

La regidora ha recordado que desde el día 3 de marzo el CECOP está constituido en Jerez “y ha sido importante el mantenimiento del CECOP virtual y la presencia física con los responsables de los distintos dispositivos, para una respuesta inmediata, y eso nos ha permitido trabajar con tanta coordinación. Se está trabajando con muchísima eficacia, ayer hubo una inundación en el centro de Jerez, y tras la tromba de agua se desaguó con rapidez por la limpieza de los imbornales. Este Ayuntamiento tiene los ojos puestos en el centro de la ciudad y por supuesto en el río”