García-Pelayo: "Muy pendientes de los vecinos de la zona rural tras la subida del río Guadalete"

La alcaldesa de Jerez y la delegada de Medio Rural, en la zona rural donde el cauce del Guadalete ha crecido en las últimas horas.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, y la delegada de Medio Rural, Susana Sánchez Toro, se han desplazado esta noche a la zona rural ante la crecida del río Guadalete. Según los datos actualizados a las 22:45, el caudal se situa ya en los 5,3 metros, en nivel naranja. El problema es que, por el momento, sigue creciendo acercándose al límite para iniciar desalojos preventivos. De mantenerse la subida, el mando lo tomaría la Junta de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento para tomar las decisiones oportunas.

A través de redes, la regidora ha compartido hace pocos minutos unas imágenes en las que se le ve con el agua hasta la rodilla, en compañía de la delegada, entre otras personas. "Muy pendientes de los vecinos de la zona rural tras la subida del río Guadalete", es el mensaje que acompaña a las imágenes.

También el Guadalete a su paso por La Barca ha ido subiendo a lo largo de la tarde, hasta superar los cuatro metros de altura y entrar en nivel rojo.

Gráfica de la evolución del caudal del Guadalete, a su paso por La Barca.

Como consecuencia, el agua ha comenzado a anegar muchas fincas cercanas al río e, incluso, ha llegado a una de las calles de La Barca, quedando muy cerca de viviendas. Además, esta mañana el 'puente chico' había desaparecido por completo debajo del Guadalete.

Por ello, aunque la Aemet ha desactivado los avisos por lluvias y viento en Jerez y la campiña jerezana, se mantiene activado el Plan Territorial de Emergencias Local (PTEL Jerez), en Fase de Preemergencia y Situación Operativa 0 ante a la crecida del río Guadalete.

Suspenden las clases en La Ina

Desde el gobierno local han confirmado esta noche que este jueves no habrá clases en La Ina. Así lo ha comunicado la Junta a las familias de este CEIP debido al corte de la carretera de esta barriada rural, tras la crecida de Guadalete.

"Acabo de hablar con la Junta de Andalucía, en este caso con el delegado Agricultura y con la delegada del Gobierno y nos trasladan que tenemos que permanecer en alerta; alerta cómo llevamos casi ya 48 horas, y no dejaremos de estarlo", ha dicho Pelayo este miércoles por la noche. La regidora ha visita personalmente, junto a varios delegados, La Ina, La Greduela y en La Cartuja: "Mirad cómo está el puente, hasta dónde llega el nivel del río. Parece que a seguir creciendo hasta las 11 y a partir de ahí puede que baje algo, porque ya no habrá pleamar", ha dicho.

Aun así, ha recalcado que habrá "que ser muy prudente y, sobre todo, mañana hay que empezar el día muy activados, muy organizados y coordinados también Policía Nacional y Guardia Civil".

La regidora ha explicado que la carretera de La Ina se ha cortado esta misma noche porque "ha sido en 10 minutos un crecimiento brutal del agua". "Estamos sobre el terreno y, de verdad os lo digo, que tengáis mucha confianza, pero también que haya mucha responsabilidad".

Tras el corte de la carretera, para llegar a La Ina o Rajamancera será necesario dar la vuelta por Cuartillos, San Isidro del Guadalete y después Rajamancera o circular por la carretera de La Barca hacia Torrecera y después hacia Rajamancera y La Ina.