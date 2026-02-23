García-Pelayo reclama actualizar la financiación local: “Nuestro país será más fuerte cuanto mayor sea la fortaleza de los ayuntamientos”

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha inaugurado este lunes una jornada sobre haciendas locales en el marco de los actos programados con motivo del 45º aniversario de la federación. El acto ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez y el patrocinio de la compañía Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI).

Durante su intervención, García-Pelayo ha reclamado actualizar el sistema de financiación local ante la falta de recursos a la que se enfrentan los gobiernos locales "y la incertidumbre que ello supone", al tiempo que ha lamentado la "falta de claridad competencial y financiera".

“Nos duele que se esté hablando de otras financiaciones, sobre todo de la autonómica, pero no se abra el debate de la financiación local”, ha remarcado García-Pelayo, quien ha abogado por “cerrar un acuerdo sobre competencias y financiación desde el consenso, el entendimiento y la lealtad institucional“.

“Cuando los alcaldes de cualquier signo político decimos que necesitamos una financiación justa no estamos pidiendo dinero para nuestros ayuntamientos o para hacer política, sino los fondos necesarios para mejorar la vida de los ciudadanos”, ha manifestado.

La alcaldesa de Jerez ha explicado que la Ley de Bases de Régimen Local -de 1985- ha quedado “obsoleta”, por lo que resulta necesario adaptarla al siglo XXI, revisando las competencias de los gobiernos locales. “Todo ello, desde el consenso y la escucha activa entre las administraciones locales, el Ejecutivo y los gobiernos autonómicos”, ha añadido.

Asimismo, ha pedido que se escuche a los ayuntamientos a la hora de tramitar las leyes para que estos estén preparados a la hora de cumplir o aplicar esas normas. “Unos ayuntamientos fuertes no significan un Estado débil, sino al contrario. Nuestro país será más fuerte cuanto mayor sea la fortaleza de los ayuntamientos”, ha subrayado la presidenta de la FEMP, tras recordar que los consistorios representan una de las principales “redes de sostén de nuestro estado democrático y de prestación de servicios”.

Mesas de debate

En la jornada se abordan cuestiones de gran calado para las entidades locales, como la implantación de la tasa de residuos. A este respecto, la presidenta de la FEMP ha indicado que los gobiernos locales comparten los objetivos ambientales y los compromisos europeos en materia de economía circular, siendo actores imprescindibles en la transición ecológica. No obstante, también es necesario contar con seguridad jurídica, criterios homogéneos y una regulación suficientemente clara que tenga en cuenta la diversidad territorial y la heterogeneidad de los modelos de gestión existentes en España.

En una segunda mesa, se analizará la financiación local en su conjunto. “El debate no puede seguir aplazándose. La revisión del modelo de participación en los tributos del Estado, la adecuación entre competencias y recursos, la compensación por pérdidas de ingresos derivadas de cambios normativos o jurisprudenciales, así como la necesaria actualización del marco de estabilidad presupuestaria, forman parte de una agenda que el municipalismo ha planteado con claridad y responsabilidad”, ha indicado García-Pelayo.

En el arranque de esta jornada también ha intervenido José María García Urbano, alcalde de Estepona y presidente de la Comisión de Haciendas Locales de la FEMP, quien ha señalado que la tasa de residuos "supone un reto político que debemos superar, porque los entes locales tienen que convencer a los ciudadanos del pago de unos servicios que hasta ahora no tenían que afrontar".

Junta de gobierno

En declaraciones a los medios, García-Pelayo también se ha referido a la junta de gobierno que se celebra este martes en Jerez, destacando que se trabaja para que las decisiones se adopten de forma unánime, porque “los ciudadanos quieren que los políticos busquen puntos de encuentro, no el enfrentamiento”.

Por su parte, Blas Acosta Madueño, director de Negocio de la compañía Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI), patrocinador de la jornada, quien, ante la insuficiente financiación de las entidades locales, ha resaltado la labor de la FEMP a través de su Central de Contratación.