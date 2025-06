Ghouljaboy ofrece este sábado un concierto único y gratuito: "Van a encontrar la música más fresca de Jerez en un solo evento"

Este sábado la plaza del Banco se llena de música. Jorge Arroyo (Ghouljaboy), Space Surimi, Carmen Xia, Superbisho, Tonini.rar, El Xingo y el artista finalista del certamen 6Grupos6, ‘Kingky Geepsy’, se suben al escenario en un festival joven que promete ser una gran fiesta.

"Estoy con muchísimas ganas, ultimando cosas, últimos ensayitos y con gana y mucha motivación", subraya Ghouljaboy, quien invita a los jerezanos a acudir al festival porque "van a encontrar la música más fresca de Jerez en un solo evento".

Ghouljaboy es el proyecto personal de Jorge Arroyo, que en 2019 se dio a conocer con su primera mixtape a través de 'La Vendición', el sello bandera de la escena trap y urbana en España. "Para mí la música no se concibe como un género. Las etiquetas son como distintas pinturas para hacer un cuadro y la música en sí es el cuadro", declara el artista jerezano, quien añade que no estar encasillado le da la libertad "y el total poder de hacer lo que creativamente me llama en ese momento. Creo que el proyecto Ghouljaboy ha sido como algo para poder experimentar y hacer lo que me viniera en ganas cuando quisiera".

Este mes de mayo ha salido su último trabajo, ‘Dante Technicolor', en el que ha producido los 14 temas. "Producir requiere tiempo y dedicación y mucho enfoque a la hora de hacerlo. Pero una vez que tienes tu método, tu forma de trabajo, pues no es que sea complicado, sino que es algo de constancia, más que de dificultad. Concibo un álbum de forma que cada canción funcione por sí sola, pero también el álbum en conjunto tiene un trasfondo y tiene una historia que se conecta", remarca.

En 'Dante Technicolor', el jerezano "en vez de hacer lo típico de crear el círculo de la Divina Comedia, los nueve círculos del infierno clásico, he querido crear una visión un poco más actualizada de lo que sería el infierno". Además "es una evolución de todo lo que he estado haciendo estos años y he enfocado a un nuevo sonido y a crear el sonido puramente Ghouljaboy ¿sabes? Tiene referencias de muchos otros estilos, otros trabajos de tal, pero al fin y al cabo ya es como la vibra mía. Creo que ya que después de tres o cuatro discos, hay cosas que ya son como muy mías. En el uso de melodía, en el uso de ciertas cosas... Tú dices, vale, esto es totalmente melodía de Ghouljaboy. Ya hay identidad".

El artista jerezano, que actuará sobre las 22.30 horas aunque el festival comienza a las 18 horas, pone en valor el evento de este sábado porque "hay una gran cantidad de músicos de nuevas tendencias, que tienen repercusión tanto en España como en el extranjero, que ya tocaba que estuviéramos aquí. Poder hacer un evento como este es una maravilla".