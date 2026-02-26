Este es el bulbo del año 2026 que plantado en primavera iluminará tu jardín en verano

El nombre latino de los Gladiolos es Gladiolus, diminutivo de 'gladius' que significa espada.

Los amantes de la jardinería y de la floricultura, en general, están de enhorabuena. El gladiolo ha sido elegido este año 2026 como el bulbo para este próximo verano.

Si eres un entusiasta de las plantas o 'plant lover', como acostumbran ya a definirse los apasionados en redes sociales, es el momento adecuado para ir eligiendo los bulbos que tengas previsto plantar esta primavera para que luzcan en todo su esplendor durante la etapa estival.

Según explica Ibulb, la página web especializada en informar al público sobre el cultivo, la conservación y la botánica de los bulbos, una vez que que se marche el frío intenso, con las últimas heladas, y llegue la primavera, es el momento adecuado para plantar los gladiolos.

Numerosas variedades de gladiolos

Los gladiolos simbolizan el orgullo, la fuerza y el triunfo. Su nombre latino es Gladiolus, diminutivo de «gladius», que significa espada.

Hace referencia a la forma de espada de sus hojas. Por eso, también se le llama lirio espada.

La mayoría de los gladiolos de jardín tienen su origen en Sudáfrica, donde se utilizaban como alimento.

Los botánicos europeos descubrieron este tubérculo (porque eso es lo que es) en el siglo XVII.

Por hibridación, surgieron muchas variedades de todo tipo de formas y colores, incluso con varios colores por flor. Todavía siguen apareciendo en el mercado nuevos gladiolos muy especiales.

Gladiolos: un aroma delicioso

Con cientos de variedades, el grupo de flores grandes es el más numeroso. La mayoría forma tallos de más de un metro con decenas de capullos a ambos lados.

Desde abajo hacia arriba, se ven eclosionar uno a uno. Cabe destacar el gladiolo abisinio (Gladiolus callianthus «Murielae»). Las flores de esta variedad tan especial son blancas, con forma de estrella, con el centro de color burdeos, ydesprenden un aroma delicioso.

Los gladiolos de flor pequeña florecen algo antes y son más bajos, entre 50 y 70 centímetros. "Elija el gladiolo que elija, ¡todos son muy llamativos!", destacan desde Ibulb.

Bulbos de Gladiolos esperando a ser plantados esta primavera

Consejos para tener los gladiolos más bonitos

-Los gladiolos prosperan mejor en un lugar con al menos 6 horas de sol y suelo bien drenado.

-Forme grupos, combínelos con otros bulbos de verano o plántelos dispersos por el arriate.

-Cree su propio jardín de recolección; plante generosamente y recoja cuando se abran las primeras flores.

-Para prolongar la floración, plante varios tubérculos cada dos semanas; puede hacerlo hasta finales de junio.

-Corte por completo los tallos de las flores marchitas, pero puede dejar las hojas.

-Pruebe a plantarlos en macetas; las variedades más bajas son especialmente adecuadas para ello.

-Riegue regularmente durante las épocas de sequía.