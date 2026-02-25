The Independent promocionará a Jerez en Reino Unido como "destino gastronómico de primer nivel"

El reciente estreno de Jerez de la Frontera como Capital Española de la Gastronomía está dando sus primeros frutos y, no sólo a nivel nacional. también en el plano internacional.

Según informa el Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz, The Independent, uno de los medios de cabecera de la prensa británica, promocionará a Jerez de la Frontera en Reino Unido como "destino gastronómico de primer nivel".

Para ello, uno de sus periodistas especializados en viajes y gastronomía, se desplazó hasta nuestra ciudad, entre el pasado 3 y el 7 de febrero, para visitar, de primera mano, bodegas, restaurantes, y tabancos para probar los caldos y los guisos más representativos de Jerez.

El redactor de The Independent también incluyó una vistia a la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre.

The Independent es un medio digital de reconocido prestigio, con una audiencia estimada de entre 19 y 20 millones de personas lectoras mensuales en el Reino Unido y una relevante proyección internacional.

Su sección de Viajes ejerce una notable influencia sobre un público de perfil cultural, con alto nivel educativo y poder adquisitivo medio-alto, segmento especialmente alineado con el posicionamiento turístico que se desea consolidar para el destino.

A ello se suman los avances en conectividad aérea con el Reino Unido. A través de la compañía Jet2, serán hasta cuatro ciudades británicas las que contarán con conexión aérea directa con el aeropuerto de Jerez de la Frontera en 2026: Birmingham, Londres, Manchester y Leeds, lo que refuerza la accesibilidad del destino y sus perspectivas de crecimiento en este mercado prioritario.

Dos visitas desde la India y de Alemania

Además, el Patronato de Turismo ha comunicado otras dos visitas turísticas a Jerez de la Frontera por parte de profesionales procedentes de la India y Alemania.

En primer lugar, se destaca la llegada de un equipo de producción de la serie audiovisual ‘Bollylands’, producida por la industria de Bollywood, en una ha sido coordinada con la Oficina Española de Turismo en Mumbai (India).

La serie tiene como finalidad promocionar destinos españoles que han servido como escenarios de rodaje de películas indias, recreando escenas emblemáticas o relatando anécdotas vinculadas a dichas producciones, al tiempo que se ponen en valor aspectos relacionados con el alojamiento, la gastronomía y otros atractivos turísticos.

En la provincia se han efectuado rodajes en las ciudades de Cádiz y Jerez de la Frontera, concretamente en los escenarios donde se filmó la película india ‘Pathaan’ (2023).

Esta iniciativa representa una oportunidad estratégica para impulsar el posicionamiento del destino en el mercado indio, vinculando su imagen a una producción audiovisual de amplia difusión y a un segmento turístico con un notable potencial de crecimiento.

Con ello, el Patronato continúa trabajando en la diversificación de mercados internacionales y en la captación de visitantes procedentes de países emergentes.

Por su parte, y en coordinación con la Oficina Española de Turismo de Berlín (Alemania), se ha colaborado activamente con una periodista del diario alemán Die Tageszeitung (Taz), medio de referencia en Berlín y Brandeburgo con una tirada aproximada de 295.000 ejemplares.

La periodista ha recopilado información de diversas fuentes sobre el terreno para la publicación de dos artículos: uno dedicado al Carnaval de Cádiz y otro centrado en la piel de Ubrique como referente de la industria del cuero, con el objetivo de explicar la relevancia histórica, cultural y económica de ambos recursos.