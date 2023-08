­El gobierno de Jerez "sí ha publicado todos los acuerdos de junta de gobierno en el Portal de Transparencia"

Ante las críticas vertidas por el grupo municipal socialista en relación a la publicación de los acuerdos adoptados en la junta de gobierno local en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, el Gobierno local ha aclarado que "sí están publicados todos los acuerdos y convocatorias, incluida la de este mismo lunes 7 de agosto, sin excepción alguna".

El portavoz del Gobierno de Jerez, Agustín Muñoz, ha lamentado "esta nueva confusión del grupo socialista porque el actual gobierno de la ciudad sí está publicando todas las convocatorias y el extracto de los acuerdos de todas las junta de gobierno locales (que se puede comprobar en el siguiente enlace (https://transparencia.jerez.es/infopublica/institucional/jgl/sesiones)".

Por tanto, desde el Ayuntamiento de Jerez entienden que o bien el grupo socialista "está mintiendo a los jerezanos con un asunto que es claramente demostrable o bien es que, después de 8 años en el gobierno, no se ha enterado en qué pestaña de la web municipal se encuentran los asuntos de la junta de gobierno local".

Sea como fuere, a juicio de Muñoz, "se trata de una crítica basada en un hecho que no es real porque el actual gobierno de Jerez tiene un compromiso claro con la transparencia de la gestión municipal hacia los ciudadanos. Igual que dicen que no veían las notificaciones de los ministerios que llegaban al ordenador directo de la anterior alcaldesa, ahora los socialistas dicen que no ven en la web los asuntos que están colgados y, por tanto, publicados. Este gobierno no tiene nada que esconder ni que ocultar y toda nuestra gestión es completamente abierta y transparente”, ha añadido el portavoz del ejecutivo local.