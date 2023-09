El gobierno local apuesta por impulsar el papel de Jerez como Capital del Caballo

La alcaldesa, María José García-Pelayo, acompañada del teniente de alcaldesa de Turismo, Antonio Real, y del delegado de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita, ha anunciado este lunes que su gobierno va a constituir la Mesa del Caballo "para dar voz y capacidad de acción a todos los colectivos relacionados con este noble y emblemático animal". La constitución de este foro de participación tendrá lugar el próximo viernes, día 8 de septiembre, a las 12 horas en el antiguo Depósito de Sementales.

Este anuncio ha tenido lugar en el acto de presentación del cartel del Día Europeo del Caballo que se conmemorará el próximo sábado día 9 de septiembre y a cuya celebración se unirá Jerez el próximo fin de semana, como miembro fundador de Euro Equus, la asociación que desde 2005 promueve el patrimonio cultural del caballo, a través de convocatorias como esta efeméride, destinada a impulsar el mantenimiento de la tradición ecuestre.

En este acto de presentación, al que también han asistido Rafael Olvera, director de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, y Patricia Sibajas, Relaciones Externas en Expasa (Yeguada de la Cartuja), la alcaldesa ha destacado que la celebración de este Día Internacional del Caballo “da pie al gobierno para comenzar a cumplir un compromiso que asumimos antes de las elecciones municipales para la promoción y protección del caballo y para la vinculación de Jerez como ciudad del caballo”.

La alcaldesa ha explicado que este elemento, el caballo, puede ser “un instrumento tractor muy importante para otros proyectos turísticos en la ciudad y creador de riqueza”, y que, coincidiendo con esta efeméride, se va a crear la Mesa del Caballo, para velar por estos compromisos y conseguir que las aportaciones de este foro se hagan realidad. Esta entidad, ha comentado María José García-Pelayo, va a ser constituida articulada en tres partes, una mesa institucional, otra de expertos y una ejecutiva que trabajará en el día a día.

Además, la regidora ha explicado que la creación de este foro en torno al caballo va a tener lugar en el antiguo Depósito de Sementales, “porque queremos reafirmar nuestro compromiso con un equipamiento que creemos esencial para la ciudad”. Ha recordado que ya se anunció la ampliación de la Real Escuela en Sementales y que hace un mes todo el equipo del consejero de Turismo se reunió para dar los primeros pasos para planear el contenido que se daría a este espacio. Ha añadido que “ahora, con la constitución de la Mesa del Caballo en ese mismo lugar la intención del gobierno es dar otro paso más en ese compromiso que hemos asumido para recuperar este equipamiento para la ciudad”.

Por otra parte, ha hablado también de las negociaciones con el Ministerio de Defensa para la reversión de estas instalaciones, destacando que el gobierno de la ciudad "no va a encarar en solitario estas conversaciones", sino de la mano la Consejería de Turismo de Junta de Andalucía “para ser más fuertes a la hora de plantear la recuperación del antiguo Depósito de Sementales”. Igualmente, ha destacado que estas negociaciones serán transparentes y que el proyecto se irá desarrollando a medio plazo, señalando que es importante que “los pasos se den en la línea correcta. Y es lo que vamos a trabajar, con responsabilidad y de la mano de la mesa”.

La alcaldesa también se ha referido a que el contenido propuesto para el antiguo Depósito de Sementales es crear un centro de referencia de formación internacional vinculado al mundo del caballo. “No hay centros de formación de este tipo y seríamos pioneros en esa oferta formativa y eso facilita que se cree incluso una residencia, además de un espacio para pruebas puntuales”, ha señalado.

En relación con otros compromisos de gobierno para impulsar la industria ecuestre de Jerez, la alcaldesa ha recordado que “queremos también relanzar la Feria del Caballo porque es fundamental que la cuidemos, que siga siendo uno de los grandes faros culturales y festivos de la ciudad”. Igualmente, ha destacado que “vamos a reactivar la Red de Ciudades del Caballo de la que fuimos impulsores de la mano de la Yeguada y la Real Escuela y usar el caballo como excusa para ir poniendo en marcha otros proyectos”.

En este sentido, la alcaldesa ha afirmado que “el caballo es cultura, turismo y genera un movimiento económico brutal en nuestro país y tenemos que hacer que Jerez recupere la centralidad, la capitalidad en relación con el caballo. No vamos a renunciar a nada que pueda volver a colocar a Jerez en el lugar que se merece, no vamos a renunciar a ningún proyecto que pueda generar empleo en la ciudad y no vamos a renunciar a nada que haga posible que los proyectos empiecen a andar lo más rápido posible. Eso significa: participación, mano tendida y colaboración con otras administraciones”.

Actos en Jerez por el día Europeo del Caballo

La asociación Euro Equus, de la que además de Jerez forman parte las ciudades europeas Waregem (Bélgica), Pardubice (República Checa), Golega (Portugal) y desde 2015 Wroclaw (Polonia), establece la celebración del Día Europeo del Caballo con el fin de lograr la promoción internacional del turismo ecuestre y favorecer la homogeneización de los estándares de calidad en las diferentes ciudades europeas del caballo.

En el marco de este Día Europeo del Caballo van a tener lugar en Jerez varios eventos, por un lado, el espectáculo ecuestre de la Yeguada del Hierro del Bocado, el sábado día 9 a las 11 horas, cuyos fondos irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Las entradas pueden adquirirse en esta misma asociación (calle Cádiz, 21) entregando un donativo mínimo de 10 euros. También se puede colaborar a través de la Fila 0.

Igualmente, la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre celebra también otra gala benéfica ‘Como bailan los caballos andaluces’ el día 9 a las 12 horas. En este caso, a favor de Cedown y de Cáritas Diocesana. Las entradas para asistir pueden adquirirse en la sede del Obispado (plaza del Arroyo 50), en las tiendas Moda re (en el centro comercial El Paseo y en calle Algarve, 16) y en Cedown (plaza de los Ángeles).

Por último, el día 9 desde las 19 a las 21 horas, tendrá lugar una jornada de puertas abiertas en el Centro Ecuestre Jerez (N-IV, Km 629, junto al Aeropuerto de Jerez) para dar a conocer este centro destinado a la formación ecuestre.