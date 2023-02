El gobierno local acusa a la Junta de "sectarismo"

El teniente de alcaldesa José Antonio Díaz ha denunciado hoy que “el sectarismo de Moreno Bonilla no tiene límites en su maltrato a Jerez. Usar las instituciones para beneficiar a un partido político es un comportamiento ruin y desleal que hoy debemos rechazar con rotundidad. El último episodio ha sido meter a la candidata del PP por la puerta de atrás en las obras del Museo del Flamenco, unas obras que se están realizando gracias a la cesión de suelo municipal sin que este Ayuntamiento tuviera conocimiento de esa visita, ni del objetivo que tenían los cargos institucionales que acudieron a la misma y mucho menos de la razón por la que se invitó a la candidata del PP ”.

“Vamos a elevar una queja por escrito a la presidencia de la Junta porque no es ético que cargos públicos de la Junta aprovechen recursos públicos para promocionar a una candidata del PP, excluyendo al Ayuntamiento de la agenda institucional. Es un episodio lamentable que que queremos que se analice, tomando medidas, y confiamos en que no vuelva a repetirse”, ha explicado Díaz.

“Es urgente que se den las instrucciones precisas para que estos casos no vuelvan a repetirse. En Jerez, ha habido visitas de consejeros que vienen a la ciudad y no comunican su agenda a la primera autoridad de la ciudad, pero sí que comparten con la candidata del PP, lo cual es algo que no tiene ningún tipo de justificación”, ha lamentado el teniente de alcaldesa.

Para José Antonio Díaz “Moreno Bonilla debe corregir estas faltas de respeto y esta deriva autoritaria que ha tomado, por ejemplo, intentando limitar la autonomía municipal con esa circular con la que pretende limitar las visitas de trabajo a los colegios. Es realmente cínico que se nos pongan barreras para entrar a edificios municipales, como son los colegios, cuyos gastos de limpieza y mantenimiento costeamos”.

“La idea de que el Museo del Flamenco se instalara en Plaza de Belén fue de Mamen Sánchez, que fue quien convenció al gobierno socialista de la Junta de Andalucía para que se decantara por esta localización para revitalizar el centro histórico de Jerez. Fuimos quienes ideamos ese proyecto, quienes facilitamos los terrenos y una parte esencial en su desarrollo. Por cierto, que en repetidas ocasiones hemos demandado celeridad para se acometa el desarrollo de la museografía. La Junta está perdiendo un tiempo precioso para avanzar en esta otra tarea que es fundamental para la apertura. Lamentablemente, Moreno Bonilla no está haciendo nada en esa línea y es una lástima que vayamos que tener años para dotarnos de una colección permanente que ocupe todo el espacio. El riesgo el real y la prueba la tenemos en el Museo Íbero de Jaén, con miles de metros cuadrados vacíos. Moreno Bonilla ha sido incapaz de darle contenido y tememos que ocurra los mismo con el Museo del Flamenco”, ha apuntado Díaz.

“Es evidente que el revulsivo que está logrando el museo de Mamen Sánchez con el Centro de Interpretación Lola Flores está poniendo muy nervioso al PP de Jerez. Es una pena que nunca se alegren de lo bueno que le pasa a nuestra ciudad”, ha concluido el teniente de alcaldesa.