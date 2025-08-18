El gobierno local asegura que el último ‘Informe de Actividad Económica’ consolida el crecimiento económico y el empleo en la ciudad

La Delegación de Empleo, Trabajo Autónomo, Comercio y Empresa, que dirige Nela García, hace un análisis positivo de los últimos datos del ‘Informe de Actividad Económica’ del mes de julio “a pesar de la estacionalidad”. Según contempla este documento, se registró la actividad de una nueva empresa en la ciudad y 382 personas más cuentan con un empleo en comparación con el mes anterior. Aunque el número de autónomos descendió en 70 respecto a junio, el conjunto de los indicadores “confirma una buena tendencia y la solidez del tejido productivo”.

Con el cómputo de las últimas cifras, el gobierno local ha afirmado que se ha experimentado un notable impulso económico desde que asumió sus funciones en 2023. De manera que desde que comenzó a funcionar el actual ejecutivo municipal, se contabilizan 51 autónomos más, 152 empresas más y 3.192 personas más trabajando.

Nela García ha destacado que, “aunque el mes de julio refleja el habitual descenso por motivos estacionales, la tendencia interanual continúa siendo positiva” y ha explicado que “los meses de julio y agosto, históricamente son los meses del año en los que menos autónomos y menos empresas hay registrados en la ciudad; los ciclos siguen dándose, como en años anteriores”.

García ha resaltado, en función de la evolución de los dos últimos años, que “los datos reflejan el avance de las políticas municipales destinadas a fomentar la actividad empresarial, apoyar a los emprendedores y atraer inversión, así como las iniciativas para dinamizar sectores estratégicos. Son acciones que contribuyen a consolidar un entorno favorable para la generación de empleo y desarrollo económico que da muestras de su fortaleza”.

“Nuestra prioridad siempre ha sido que Jerez sea un lugar donde se pueda invertir y emprender. Los datos nos animan a seguir avanzando en esta línea, tenemos que insistir en políticas y herramientas útiles para el empresario, para el autónomo y para los que crean el empleo, de cara a que las cifras sigan siendo positivas, mejoren los índices económicos y se asegure un crecimiento estable”, ha reiterado la delegada.