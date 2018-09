El gobierno quiere arreglar la carretera de La Cartuja en 2019

En 2007, Junta de Andalucía y Ayuntamiento firmaron un ambicioso convenio para mejorar los accesos a Jerez. Once años después, el único ejecutado, aunque no en su totalidad, es la carretera de La Barca (A-2003) cuya última fase, el tramo comprendido entre Jerez y Estella, se licitará en breve. En cambio, aún espera a tiempos presupuestarios mejores otras necesarias intervenciones como la mejora de la carretera de La Cartuja (A-2004) o el acceso a la autovía de Arcos (A-2005). Ayer, el consejero de Fomento, Felipe López, no aclaró qué planes tiene la Junta para intervenir en estas vías de acceso alegando que, debido a la crisis económica, se tuvo que "priorizar" las infraestructuras por la carestía presupuestaria que han sufrido las administraciones públicas.

Algo sí apuntó la alcaldesa, Mamen Sánchez, momentos después. Así, anunció que su gobierno tiene intención de reservar una partida presupuestaria para destinarla a la mejora de la carretera de La Cartuja en el presupuesto del año próximo. Ahora bien, evitó concretar no solo cantidad sino si finalmente podrá incluirla ya que, para empezar, a día de hoy se desconoce si se intentará aprobar un presupuesto municipal antes de que acabe el mandato por las elecciones del próximo mes de mayo.

El convenio de 2007 fue reformado para repartir las tareas de ambas administraciones. Así, establecía que la carretera de La Barca iría por cuenta de la Junta; mientras la de La Cartuja, que da acceso a una autovía vital para las comunicaciones de la provincia como es la Jerez-Los Barrios (A-381), sería ejecutada por el Ayuntamiento. Una vez acometidas ambas actuaciones, se ajustarían cuentas para determinar los porcentajes de financiación de la carretera de acceso a la autovía de Arcos.

Según lo apuntado ayer por la regidora, aún no se cuenta con un proyecto que concrete la actuación en la A-2004. Eso sí, se actuará entre el tramo comprendido en la avenida de Medina Sidonia y la rotonda de conexión con la carretera de El Portal (A-2002), a la altura de la barriada rural de Los Albarizones.

Ahora bien, a pesar de que las actuaciones del convenio no se han cumplido en su totalidad, el consejero incidió en el "compromiso" de la Junta con Jerez haciendo mención de las obras ejecutadas en la carretera de La Barca así como las mejoras que se están realizando en la Jerez-Rota (A-2078). "Me gustaría ir a más velocidad en materia de inversiones en infraestructuras pero eso no puede ir en detrimento del capítulo de viviendas, porque ese es el equilibrio que debe tener un gobierno", sentenció.

Por su parte, la alcaldesa llegó a cuestionar el convenio suscrito al llegar a reconocer que este, como otros suscritos por el Consistorio en los últimos años, se realizó "sin respaldo presupuestario". Se da la circunstancia de que el acuerdo correspondiente a los accesos a la ciudad se hizo con Pilar Sánchez como regidora.