Golpe al narcotráfico en Jerez: Dos detenidos, uno armado, y nueve vehículos de alta gama recuperados

La Policía Nacional ha llevado a cabo en Jerez de la Frontera, durante la madrugada del pasado día martes 6 de enero, un operativo policial en el que se han localizado y recuperado nueve vehículos robados ocultos en un terreno privado. Se trata de seis todoterrenos de alta gama, una furgoneta de gran tamaño, una motocicleta y un ciclomotor, todos ellos sustraídos en distintos puntos de la penínsulam, tal como ha detallado el cuerpo policial en una nota de presa.

Los vehículos habrían sido robados recientemente en garajes y en la vía pública en las ciudades de Madrid, Jerez y Sevilla. Todos los indicios apuntan, además, a que serían utilizados por organizaciones de narcotráfico para poder transportar la droga.

Los agentes localizaron todo el material robado dentro de una finca rústica muy cercana al núcleo urbano de la ciudad. En el interior de la propiedad detuvieron a dos individuos, los cuales presuntamente ejercían labores de custodia de los vehículos robados antes de ser utilizados para cometer otros hechos delictivos.

El primero de ellos es un varón de cuarenta y seis años de edad al que le figuran dieciséis antecedentes previos. El hombre fue sorprendido en el interior de la casa de campo construida en el terreno. Instantes después fue localizado un segundo individuo, de cuarenta y siete años de edad y nueve detenciones previas. El hombre fue sorprendido cuando trataba de huir de la vivienda.

Uno de los detenidos iba armado con una pistola

Tal como ha explicado la Policía, el segundo detenido llevaba cubierto su rostro con un pasamontañas e iba armado con un arma de fuego corta, municionada con 38 cartuchos de bala del 9 mm parabellum. Tras tomar las oportunas medidas de seguridad, los agentes procedieron a desarmarlo y detenerlo en el momento en el que trataba de arrancar uno de los coches robados para utilizarlo como medio de fuga.

Ambos individuos fueron detenidos como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas, falsedad documental y sustracción de vehículos. Tras su detenión fueron trasladados a las dependencias de la Comisaría de Jerez donde ingresaron en el área de detención, hasta que fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial y del Ministerio Fiscal.

Vehículos robados en las ciudades de Sevilla, Madrid y Jerez

De los vehículos recuperados, seis de ellos son turismos todoterreno de alta gama. Cuatro de ellos junto con la furgoneta habían sido sustraídos en la ciudad de Sevilla, uno en Madrid capital y el último, al igual que la motocicleta y el ciclomotor, en la ciudad de Jerez.

Todos los legítimos propietarios afectados por los robos han sido ya localizados, y una vez comprobada la titularidad se ha procedido a la entrega de sus vehículos en las instalaciones de la Comisaría de Jerez o a su traslado con grúa hasta su lugar de residencia.

La investigación continúa abierta al objeto de esclarecer totalmente las actividades de los detenidos, así como su posible pertenencia o colaboración con grupos organizados de narcotráfico que operan en el sur de Andalucía.

La operación ha sido desarrollada por agentes integrantes del Grupo de Atención al Ciudadano (radiopatrullas), con el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción UPR y de la Unidad de Delitos Especializados y Violentos UDEV, todos ellos de la Comisaría de la Policía Nacional en Jerez de la Frontera.