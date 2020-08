González Byass, entre las 50 mejores bodegas del mundo

González Byass ha entrado a formar parte por derecho propio de las 50 mejores bodegas o destinos enoturísticos del mundo, lista que cumple su segunda edición y en la que la Casa del Tío Pepe se estrena en el puesto 18.

La firma jerezana ocupa la segunda mejor posición de las cuatro bodegas españolas que figuran en el top 50 del World's Best Vineyards, iniciativa que organiza William Reed, conocido por confeccionar las prestigiosas listas 'World's 50 Best Restaurants' y 'World's 50 Best Bars', en colaboración con los viticultores de la región vinícola de Sonoma (EEUU).

La organización destaca de González Byass que es un “santuario del jerez” e invita a los visitantes a descubrir “la magia y la historia del mejor de los vinos fortificados en el centro histórico de la hermosa Jerez” dentro de un “extenso complejo bodeguero centenario que cuenta la historia de un bastión de la tradición vitivinícola del siglo XIX”.

Del mismo modo, William Reed señala que el aficionado tiene mucho que aprender y que degustar en la casa del Tío Pepe, y alude al Fino, Amontillado, Palo Cortado, Oloroso, Pedro Ximénez “antes incluso de empezar con los brandies, vermuts y vinagres”, al tiempo que subraya la “variedad de tours y degustaciones a buen precio que brindan a los visitantes de todos los niveles de conocimiento una idea de lo que hace que los vinos generosos de la región sean tan especiales”, Y reta a los grandes aficionados a profundizar en el jerez a través de una cata técnica de dos horas de algunos de los mejores vinos, nueve en total, de la bodega.

El trato dispensado a los visitantes es otro de los fuertes de González Byass, que cuenta con una visita ‘Super Deluxe’, en la que se incluye un recorrido y desayuno en el elegante viñedo de Viña Canariera. Ya en la bodega, el visitante se adentra en los sistemas de criadera y solera en los que Tío Pepe envejece sus vinos, brandies y vinagres, antes de disfrutar del acceso exclusivo a la colección de Jerez más grande del mundo, con botellas del siglo XIX y principios del XX. Este tour VIP culmina con un almuerzo maridaje.

Sobre la ciudad, los autores del ranking definen Jerez como “uno de los destinos de escapada más impresionantes y subestimados de Europa, repleto de lugares y actividades andaluzas por excelencia, desde espectáculos de toros y caballos hasta palacios exquisitos, como el del Virrey Laserna”. Y también recomienda al visitante disfrutar del “ballet ecuestre” de los pura raza españoles en la Real Escuela, así como a darse “un festín de tapas y fino en la plaza de la Yerba”.

Por delante de González Byass se sitúa la riojana Marqués de Riscal, en la sexta posición, mientras que las otras dos bodegas españolas en liza, la también riojana Vivanco y Bodegas Torres del Penedés, ocupan los puestos 41 y 42 de la lista.

Más que de bodegas, en realidad se trata de un ranking sobre las mejores experiencias enológicas que los amantes del vino puedes disfrutar en las bodegas y sus viñedos, motivo por el que en la votación, a cargo de más de 500 expertos del vino de todo el mundo, se tienen en cuenta desde la accesibilidad y el precio de la visita, hasta la reputación de la bodega, pasando por otros aspectos como la accesibilidad, la atención del personal...luna, etc.

Por segundo año consecutivo, la mejor bodega o experiencia enoturística del mundo es la argentina Zuccardi en Valle de Uco, a la que acompañan en el podio la uruguaya Bodega Garzón, situada en la región de Maldonado y que repite en el segundo puesto, y Domäne Wachau eGen, en la región austríaca de Wachau. El top 5 lo completan la Bodega Montes del Valle de Colchagua (Chile) y Robert Mondavi Winery en el Valle de Napa (Estados Unidos).

Esta es la lista completa de las 50 Mejores Bodegas del Mundo 2020

1 Zuccardi, Valle de Uco (Argentina)2 Bodega Garzón, Maldonado (Uruguay)3 Domäne Wachau eGen, Wachau (Austria)4 Bodega Montes, Valle de Colchagua (Chile)5 Robert Mondavi Winery, Valle de Napa (Estados Unidos)6 Marqués de Riscal, Rioja (España)7 Château Smith Haut Lafitte, Burdeos (Francia)8 Quinta do Crasto, Duero (Portugal)9 Antinori nel Chianti Classico, Chianti (Italia)10 Viña VIK, Cachapoal Valley (Chile)11 Bodega Catena Zapata, Mendoza (Argentina)12 Schloss Johannisberg, Rheingau (Alemania)13 Rippom, Central Otago (Nueva Zelanda)14 Delaire Graff Estate, Stellenbosch (Sudáfrica)15 Weingut Dr. Loosen, Mosen (Alemania)16 Ridge Vineyards Monte Bello, Montañas de Santa Cruz (Estados Unidos)17 Craggy Range, Hawke’s Bay (Nueva Zelanda)18 Gonzalez Byass–Bodegas Tio Pepe, Jerez (España)19 Château Pichon Baron, Burdeos (Francia)20 Opus One Winery, Valle de Napa (Estados Unidos)21 Ceretto, Piamonte (Italia)22 Château Margaux, Burdeos (Francia)23 Bodegas Salentein, Valle de Uco (Argentina)24 Penfolds Magill Estate, Adelaide Hills (Australia)25 Henschke, Valle de Barossa (Australia)26 Bodega Bouza, Montevideo/Canelones (Uruguay)27 Clos Apalta Winery, Valle de Colchagua (Chile)28 Champagne Taittinger, Champagne (Francia)29 Champagne Billecart-Salmon, Champagne (Francia)30 Château Mercian Mariko Winery, Prefectura de Nagaro (Japón)31 Château d’Yquem, Burdeos (Francia)32 Bodegas RE, Valle de Casablanca (Chile)33 Château Mouton Rothschild, Pauillac, Burdeos (Francia)34 d’Arenberg, McLaren Vale (Australia)35 Viña Errázuriz, Valle de Aconcagua (Chile)36 GAJA, Piamonte (Italia)37 Domaine Sigalas, Santorini (Grecia)38 Château Oumsiyat, Valle de la Becá (Líbano)39 Wine Cellar Villa Melnik, Melnik (Bulgaria)40 Viña Casas del Bosque, Valle de Casablanca (Chile)41 Vivanco: Bodega Fundación Experiencias, Rioja (España)42 Familia Torres–Pacs del Penedés, Penedés (España)43 Viña Viu Manent, Valle de Colchagua (Chile)44 Ruinart, Champagne (Francia)45 Domaine Marcel Deiss, Alsacia (Francia)46 KRSMA Estates, Hampi Hills (India)47 Stag’s Leap Wine Cellar, Napa (Estados Unidos)48 Château Heritage, Bekaa Valley (Líbano)49 Quinta do Noval, Douro (Portugal)50 Trapiche, Mendoza (Argentina)