González Byass aumenta un 22% sus ventas y supera sus cifras de prepandemia

319 millones de ventas brutas, 240 de ventas netas, 28,2 millones de Ebitda y 12,7 millones de beneficio neto. A grades rasgos, estas son las cuentas de González Byass del último ejercicio fiscal (2021-22), que arrojan un crecimiento del negocio tanto en el mercado español como en el internacional en relación al ejercicio anterior, por encima también en la mayoría de los apartados respecto a la prepandemia.

La compañía bodeguera cerró el último ejercicio fiscal –del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022 con unas ventas netas de 240 millones de euros, el 22% más que el año anterior y por encima también del nivel de 2019, su año de facturación bruta récord hasta ahora con 309 millones de euros.

Los buenos resultados de la firma jerezana responden a distintos factores, entre ellos la diversificación geográfica de su negocio, que ya genera un 72% de sus ventas fuera de España; la buena evolución de los brandies y vinos de Casa Pedro Domecq en México; la premiumización de sus marcas emblemáticas, entre las que se encuentran los vinos de Jerez de González Byass, Beronia Rioja, Cava Vilarnau, Lusco (Rías Baixas), Dominio Fournier (Ribera del Duero) y Nomad Outland Whisky; así como su actividad enoturística, con el Hotel Bodega Tío Pepe, el ciclo ‘Veranea en la bodega’, Tío Pepe Festival y el nuevo restaurante Pedro Nolasco como impulsores de este área.

Todo ello ha permitido a González Byass alcanzar un Ebitda –beneficio bruto de explotación antes de impuestos, intereses, amortizaciones...– de 28,2 millones de euros –similar a 2019– frente a los 23,3 millones de euros de 2021, que se corresponde con un aumento del 21%.

Esta apuesta también se traduce en el resultado obtenido después de impuestos de 12,7 millones de euros, el 39,5% más que en el ejercicio anterior, que cerró con 9,1 millones de beneficio neto.

González Byass continúa con el proceso de transformación digital que ha situado a los consumidores en el centro de la estrategia, reforzando el propósito de esta familia de vinos y spirits: "Promover que las personas vivan intensamente su tiempo más preciado, el tiempo de compartir y disfrutar", señala la compañía en un comunicado.

Del mismo modo, prosigue, el capítulo de la sostenibilidad, ya plenamente materializado en su ambicioso plan ‘5+5: 5 generaciones cuidando el Planeta’ para que las 5 siguientes continúen esta misión, se ha ampliado con dos hitos recientes. El primero lo representa la inauguración oficial de la nueva bodega de Beronia para vinos de reserva y de terruño en Rioja, la más sostenible del mundo al alcanzar las exigentes certificaciones LEED V4 BD+C:NC y LEED Gold. Y el segundo, ‘Ángel del Viñas’, iniciativa que González Byass ha creado en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid para ayudar a recuperar y conservar viñedos viejos en España. Actualmente, ‘Ángel de Viñas’ está recuperando y conservando parcelas singulares en la D.O. Rueda, D.O. Penedés, D.O. Arribes del Duero y D.O. Monterrei.

Casi dos siglos de una historia nacida en Jerez

González Byass es una bodega familiar fundada en Jerez en el año 1835 y dedicada a la elaboración de vinos y bebidas espirituosas, entre ellas su icónico Fino Tío Pepe, joyas enológicas como Noé o Apóstoles y el Brandy Solera Gran Reserva Lepanto, que consagran esta firma como una de las principales bodegas del mundo.

La tradición, la investigación, la sostenibilidad, la búsqueda de la máxima calidad y el enoturismo son los pilares en los que González Byass ha centrado un trabajo avalado por casi dos siglos de experiencia.

En las últimas décadas, González Byass ha pasado a ser una familia de vino con la incorporación de bodegas de zonas emblemáticas que representan fielmente la diversidad enológica de España. Entre ellas se encuentran Bodegas Beronia (D.O.Ca. Rioja), Viñas del Vero (D.O. Somontano), Cavas Vilarnau (D.O. Cava), Finca Constancia (V.T. Castilla), Finca Moncloa (V.T. Cádiz), Beronia Verdejo (D.O. Rueda), Pazos de Lusco (D.O. Rías Baixas) y Dominio Fournier (D.O. Ribera del Duero).

En 2016, la compañía dio el salto al Nuevo Mundo con la incorporación de la bodega familiar chilena Viñedos Veramonte y, en 2017, culminó la adquisición de Casa Pedro Domecq (brandies y vinos) cuya principal actividad está en México.

González Byass completa su gama de productos con el Vermouth La Copa, el anís Chinchón de la Alcoholera, los licores de fruta Granpecher y Granpomier y los destilados de alta gama entre los que se encuentran Nomad Outland Whisky, vodka Druide y las ginebras The London Nº1 y Mom. También distribuye, de forma exclusiva en el mercado nacional, el champagne Deutz; los exclusivos Single Malt Whisky The Dalmore y Jura, de Whyte & Mackay, y los rones añejos Botran.