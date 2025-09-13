González Byass cierra las catas magistrales en El Alcázar

La bodega González Byass ha puesto el broche este sábado a las Catas Magistrales en el Alcázar, ciclo enmarcado en el programa de las Fiestas de la Vendimia de Jerez. El enólogo de la casa del Tío Pepe, Antonio Flores, acompañado del presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, fueron los encargados de dirigir esta cata maridada con platos elaborados por el catering Cobos.

Las Catas Magistrales han contado en la edición de este año con un total de siete bodegas jerezanas, en concreto Díez Mérito, que abrió el ciclo el pasado jueves 4 de septiembre, así como Cayetano del Pino, Bodegas Valdespino, Williams & Humbert, Lustau, Fundador y González Byass, estas dos últimas encargadas de las dos últimas entregas celebradas este fin de semana.