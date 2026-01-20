González Byass y Santiago Jordi, protagonistas en los Premios Magníficos 2026 de Vivir el Vino

La presentación de la nueva edición de la guía 'Vivir el Vino 365 Vinos al Año 2026', acto celebrado este lunes por la noche en el Teatro Alcázar de Madrid, sirvió de marco para la entrega de los Premios Magníficos 2026, reconocimientos que distinguen a vinos y bodegas especialmente sobresalientes por su calidad, singularidad y trayectoria. Entre los galardonados de esta edición figuran González Byass y la Compañía de Vinos Santiago Jordi, con dos elaboraciones ligadas al Marco de Jerez.

González Byass fue reconocida con el premio Magnífico Generoso por Tío Pepe Cuatro Palmas Saca 2024, uno de los vinos más emblemáticos del panorama jerezano. Esta saca excepcional, procedente de las soleras más viejas de la casa, representa la máxima expresión del fino de Jerez y pone en valor el trabajo de envejecimiento biológico prolongado que define a este histórico vino.

Por su parte, la Compañía de Vinos Santiago Jordi recibió el galardón a la Magnífica Elaboración Especial por Patrick Murphy Bota Cayetana 2021, un vino de pasto elaborado en el Marco de Jerez. Esta referencia destaca por su interpretación contemporánea de los vinos tranquilos de la zona, elaborados a partir de las mismas uvas con las que se elaboran los jereces, reivindicando un estilo tradicional con identidad propia y gran proyección.

El enólogo jerezano Santiago Jordi con el premio que distingue a uno de sus vinos de pasto como uno de los 11 Magníficos de 2026. / Vivir el Vino

Como es habitual, la guía recoge 365 vinos, uno para cada día del año, seleccionados entre más de 2.000 muestras catadas por el panel de Vivir el Vino, dirigido por Raúl Serrano. Además de los vinos diarios, la publicación incluye referencias que, por su carácter diferencial, merecen una mención especial.

Durante el acto, al que asistieron bodegueros, sumilleres, prensa especializada y socios del Club Vivir el Vino, se pudieron degustar algunos de los vinos mejor puntuados de la guía.

Estos son los 11 Magníficos de 2026:

Magnífico Generoso, Tío Pepe Cuatro Palmas Saca 2024, González Byass Jerez (DO Jerez-Xérès-Sherry).

Magnífica Elaboración Especial, Patrick Murphy Bota Cayetana 2021, Compañía de Vinos Santiago Jordi (vino de pasto del Marco de Jerez).

Magnífico Tinto, Nebro 2022, Finca Villacreces (DO Ribera del Duero).

Magnífica Trayectoria, Vintae (Varias DOs).

Magnífica Bodega del Año, Hermanos Sastre (DO Ribera del Duero).

Magnífico Blanco de Añada, Palacio de Bornos La Caprichosa 2024, Palacio de Bornos (DO Rueda).

Magnífico Blanco de Guarda, Albariño de Fefiñanes III Año 2022, Palacio de Fefiñanes (DO Rías Baixas).

Magnífico Rosado, Abad Dom Bueno Rosado 2024, Del Abad (DO Bierzo).

Magnífico Calidad-Precio, Apóstata 2020, Península Vinicultores (Sin DO).

Magnífico Espumoso, Codorníu Ars Collecta Gran Reserva 459 2010, Codorníu (DO).

Magnífico Vino Revelación, Martínez Lacuesta La Centenaria 2022, Martínez Lacuesta (DOCa Rioja).

Premio Diam Innovación y Valores, Murviedro (Varias DOs).