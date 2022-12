"Estamos atacados, no nos lo podemos creer"

La administración número 16 de Jerez, llamada 'El Paraíso', ha devuelto a Jerez, 185 años después (el último fue en 1837), un primer premio de la Lotería de Navidad. Lo ha hecho alrededor de las 11.21 de la mañana de este jueves 22 de diciembre cuando fue anunciado el 05490.

A los pocos minutos, José Vicente López, María José Campos y Vicente Manuel Albiach, los tres propietarios de esta administración mostraban su satisfacción por lo ocurrido rodeados de micrófonos y cámaras de televisión que llenaban el local.

"Estoy atacado de los nervios", confesaba Vicente Manuel Albiach nada más conocer la noticia. "Es la primera vez que damos un premio en la Lotería de Navidad y estamos muy contentos", añadía.

"Yo trabajo en Jessytel, en el Ayuntamiento, y tenía mi lista de números, así que cuando ha salido, no me lo podía creer. He cogido un taxi y me he venido corriendo", comentaba también María José Campos, otra de sus propietarias.

"La verdad es que hemos vendido muchos números, pero el hecho de dar el premio es un alegrón, porque dar premios es muy difícil. Además, en apenas cuatro años llevamos ya cuatro premios seguidos. Que se pueda solucionar la vida, con esos 400.000 euros, a alguna persona, es muy bonito", continuó.