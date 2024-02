La gran aventura de viajar al interior, en Jerez

"Empecé a escribir esta novela buscando mi propio origen'. 'Origen anunnaki' (Círculo Rojo), de lnma Sharii, es una obra de ficción fantástica, cargada de aventuras, amor, desamor y traiciones, con un fondo de crecimiento personal. Algo más que una historia.

Hace 20 años, la autora empezó un proceso de despertar espiritual y de búsqueda de su origen. Nacida en Barcelona, de padres andaluces, y afincada en Jerez desde hace dos años, Inma se preguntó por la cultura más antigua de la península ibérica. "Buscando, di con la civilización de Tartessos y me empecé a documentar sobre ellos con arqueólogos y encontré a uno armenio que hablaba de la cultura sumeria. Me di cuenta de que eran muy avanzados para su época, algo que me llamó muchísimo la atención. A partir de ahí, resulta que estos antiguos sumerios tenían un panteón de dioses que llamaban anunnakis 'los que vinieron del cielo'".

"Unos dioses -añade Sharii- que fueron los que enseñaron a esta civilización saberes como la geometría, las matemáticas, la arquitectura, la agricultura, la ganadería... De alguna manera, hay una parte no oficial que dice que estos dioses no venían de la tierra, sino que eran visitantes que hicieron que de golpe surgiese en Mesopotamia una cultura muy avanzada. Una cultura muy distante a la nuestra, en la zona de Irak, por lo que no tenemos demasiada información. Esto me generó mucha conexión con ellos y estos dioses, que dieron pie a mi novela".

Irania, una joven mitad humana, mitad anunnaki, será la protagonista del relato durante los días anteriores al fatídico diluvio que se registró en las antiguas tablillas sumerias, una heroína con una vida truncada por una traición que la condena al duro destierro. Obligada a sobrevivir entre una humanidad decadente, desarrolla increíbles poderes sobrenaturales que la arrastran a viajar por la antigua Mesopotamia, Egipto y por la mítica Atlántida para decidir sobre su destino final: ascender al cielo como diosa o luchar por el amor a los humanos. Mientras los dioses anunnakis decretan el rumbo de la humanidad entre batallas, conspiraciones y traiciones, el rey de Shurupak tendrá que enfrentarse a la ardua tarea de construir un arca para salvar a su familia y a la difícil decisión de abandonar a su pueblo en mitad de una catástrofe climática mundial.

"Es una obra cargada de espiritualidad, con un fondo filosófico, de crecimiento interior, de apertura de mente, pensar de dónde venimos, qué hacemos aquí y cómo podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional dependiendo de las acciones. Cada cosa que uno hace genera un cambio", explica.

Y, ¿cómo buscamos los orígenes? "Yo lo hago a través de ese trabajo, de ponerte a trabajar en tu persona, en tu mente, emociones, a través de la meditación o de cualquier técnica que uno sienta que le da tranquilidad, dependiendo del daño interno".

Respecto al despertar espiritual, Inma recuerda que "es algo que no tiene nada que ver con las religiones, son compatibles con el crecimiento personal, es añadirle algo más a ese camino. Es enfrentarse a los retos del día a día con una visión de una inteligencia emocional de quién soy yo en el mundo y de dónde vengo".

Con 'Origen anunnaki', la autora también se quiso plantear cómo tener dentro de uno distintos tipos de genética, "el bien y el mal pero a nivel científico. En la novela ella ya sabe que tiene mitad ángel mitad demonio dentro, y es consciente de esta batalla".

Inma Sharii también es autora de las novelas 'En mis ojos te verás' (2009) e Irania' (2011), editadas por Ánima Editorial. También es pintora y life coach. Se afincó en Jerez tras la pandemia, cuando tenía pensado marcharse a India. Finalmente se quedó en esta tierra que tanto le gusta.

El palacio Villapanés acogerá el 15 de marzo, a las 19,30 horas, la presentación de este libro. Sharii estará acompañada por la perito judicial en grafología forense Alicia Aguilar. Una cita en la que además habrá numerosas sorpresas.

Más sobre Inma Sharii

Investigadora incansable sobre el desarrollo humano, la consciencia, la espiritualidad y el mundo paranormal, las novelas de Inma Sharii están impregnadas de una atmósfera de misticismo, espíritus sin paz, personajes rotos, hechos paranormales, misterios, premoniciones, sueños lúcidos que transporta al lector a experimentar una lectura rica para el alma.

Como pintora encuentra la inspiración en la cultura india, país con el que conecta de corazón a través de varios viajes al subcontinente y por la danza hindú que vive muy de cerca, siendo desde 2010 bailarina de bollywood, disciplina de la que es profesora también.