Una gran celebración a golpe de soneto en el Alcázar de Jerez

El Alcázar de Jerez acogerá este viernes, 27 de febrero, a las 19 horas, la presentación del libro 'Son neto' (Torrejoyanca Editorial) de José Grandes Merello, con prólogo del doctor Enrique Rojas. Una cita en la que se conmemorarán los 100 años de la restauración del Alcázar por Salvador Díez Pérez de Muñoz, los 150 años de la fundación de la Bodega Díez-Hermanos y los 500 años de la incorporación del soneto a la lengua española.

Un acto en el que el empresario y escritor Lorenzo Díez hablará de Salvador Díez, 'el salvador' del Alcázar; el enólogo Miguel Flores, sobre la bodega Díez-Hermanos; la profesora y poeta Pilar Pardo hará la presentación del libro y José Grandes realizará una disertación sobre el soneto en la lengua española.

'Son neto' es la segunda obra de José Grandes Merello, abogado y gestor administrativo de profesión, además de asiduo colaborador en prensa mediante ensayos y artículos. El primero, 'Son y Tos' (Editorial Tierra de Nadie), también de sonetos, se agotó en la primera edición con una tirada de 300 ejemplares.

Este nuevo libro, 'Son neto', está compuesto de 111 sonetos de tono celebrativo, amoroso y espiritual, que cantan a realidades, fortalezas, artistas, toreros, ciudades, instituciones y situaciones amadas por el autor. Además, cuenta con el privilegio de ser prologado por una de las personas más influyentes en el ámbito académico y cultural nacional e internacional, el doctor Enrique Rojas, padre de Marian Rojas Estapé.

Durante el homenaje-presentación los intervinientes compartirán poemas, además de mucha ilusión por festejar un año tan emblemático. Al finalizar habrá una copa de Jerez, gentileza de la bodega Díez-Mérito.