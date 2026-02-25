Proyección en Jerez de Giselle, el ballet romántico por excelencia

Giselle, uno de los espectáculos más famosos de ballet de la era romántica, y obra fundamental del repertorio del Royal Ballet and Opera, se podrá disfrutar en tres localidades de la provincia de Cádiz, en vivo y directo desde Londres, entre ellas, en Jerez de la Frontera.

La emblemática producción de Peter Wright, una obra maestra de la danza del canon clásico se retransmitirá, vía satélite, este próximo martes, 3 de marzo a las 20:15 horas Yelmo Cines, en el Centro Comercial de Área Sur. El precio de la entrada asciende a 13,90 euros y está a la venta en este enlace.

También se podrá disfrutar en más de 120 salas de más de 100 localidades de España.

Giselle combina una narrativa poderosa y una coreografía de gran exigencia técnica al servicio de un relato sobrecogedor de amor y traición. Ambientada en una aldea del Rin en la Edad Media, cuenta la historia de una joven campesina que es conducida a la muerte al ser engañada por su amante, Albrecht, un noble disfrazado. Presa del remordimiento, Albrecht visita su tumba a la luz de la luna, donde es condenado a morir por las vengativas Willis, los fantasmas de jóvenes que murieron antes del día de su boda.

Sin embargo, el amor de Giselle trasciende la muerte y salva a su amante de su destino.

Durante dos actos rebosantes de drama y de una conmovedora profundidad emocional, la producción de Peter Wright capta a la perfección la doble naturaleza de la historia: el primer acto, dramatizado con un rico y naturalista nivel de detalle, y el segundo, envuelto en una belleza espectral e iluminada por la luna.

Esta producción clásica es una cita imprescindible para los amantes del ballet que además podrán disfrutar de la interpretación musical de la orquesta de la Royal Opera House con el violinista Sergey Levitin como concertino

Uno de los papeles más codiciados de todos los tiempos

Giselle incluye uno de los papeles más desafiantes y deseados por bailarinas de todo el mundo. En esta ocasión, la primera bailarina de The Royal Ballet, la japonesa Akane Takada, interpreta a la joven campesina protagonista y a su espíritu etéreo; Matthew Ball acompañará a Takada asumiendo el papel de Albrecht y Annette Buvo será Myrtha.

Versión Digital es la distribuidora que hace posible que este espectáculo de danza, de dos horas y cuarto de duración, llegue desde Londres a más de 100 localidades españolas.

Sinopsis

La joven campesina Giselle se ha enamorado de Albrecht. Cuando descubre que su amado es en realidad un noble prometido a otra mujer, su desesperación la empuja al suicidio. El espíritu de Giselle se une a las Wilis, vengativos fantasmas de mujeres decididos a matar en danzas macabras a todo hombre que se cruce en su camino. Atormentado por la culpa, Albrecht visita la tumba de Giselle, donde deberá enfrentarse a las Wilis… y al fantasma de Giselle.

La producción de 1985 de Peter Wright de este icono del ballet romántico es un clásico del repertorio de The Royal Ballet. Con la evocadora música de Adolphe Adam y los atmosféricos diseños de John Macfarlane, Giselle combina el mundo terrenal y el sobrenatural en una historia de amor, traición y redención.

Ficha técnica

Retransmisión en directo en cines: martes 3 de marzo de 2026

Coreografía Marius Petipa según Jean Coralli y Jules Perrot

Música Adolphe Adam

Edición musical Lars Payne

Argumento Théophile Gautier a partir de Heinrich Heine

Producción y coreografía adicional Peter Wright

Diseño John Macfarlane

Iluminación original Jennifer Tipton

Recreada por David Finn

Directores Vello Pähn y Martin Georgiev

Orquesta Orchestra of the Royal Opera House