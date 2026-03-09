Jerez se convierte en la ciudad de París de 1870, gracias a 'El joven Sherlock'

Desde el pasado 4 de marzo ya está disponible en Prime Video El joven Sherlock, la serie televisiva que en 2025 rodó en Jerez y en otras ciudades como Cádiz y El Puerto de Santa María, mostrando algunos de sus lugares más icónicos. Ahora, espectadores de todo el mundo podrán ver como Jerez se convierte en la ciudad de París allá por el año 1870 y también en la ciudad turca de Estambul... La magia de la televisión.

La serie, producida por el célebre director Guy Ritchie y por Mathew Parkhill, está basada en los libros 'El joven Sherlock Holmes', de Andrew Lane. A lo largo de los ocho episodios de esta primera temporada, espectadores de todo el mundo apreciarán la belleza de localizaciones jerezanas como El Cabildo Viejo, en la plaza de la Asunción; plaza de la Yerba, el Alcázar o las imponentes instalaciones de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.

La Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, en la serie 'El joven Sherlock'

Una de los momentos más interesantes del primer episodio de El joven Sherlock Holmes, transcurre en Estambul. Para ello, rodaron la escena en el impresionante Alcázar de Jerez, un lugar histórico que se ha convertido plató de cine por unos días. Cabe recordar que el Alcázar también fue escogida para rodar escenas de The Crown que transcurrían en El Cairo.

Una escena de 'El joven Sherlock' rodada en el Alcázar de Jerez.

A lo largo de otras escenas se ven bellos rincones de Jerez como el Cabildo Viejo, la céntrica plaza de Yerba o las instalaciones de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Parte del rodaje de estos primeros episodios también tuvieron lugar en la plaza de Argüelles y en el barrio de San Carlos de Cádiz, escenarios que se transformaron para recrear un momento clave de la historia: la Comuna de París y la revolución que sacudió las calles de la capital francesa.

El Cabildo Viejo, en una de las escenas de 'El joven Sherlock'.

No deja de resultar curioso para quienes están familiarizados con estas ubicaciones, ver cómo estos escenarios y otros de la ciudad de Cádiz se hilvanan en una misma secuencia para convertirse en la ciudad de París de 1870.

Jerez es una ciudad de grandes contrastes, muy versátil y muy capaz de convertirse y adaptarse a las exigencias de cualquier escenografía, lo que la convierte en un lugar privilegiado para llevar a cabo todo tipo de producciones audiovisuales. Su estratégica ubicación, el clima, además de su valor paisajístico y patrimonial, y sus grandes atractivos, hacen de ella una ciudad exclusiva para desarrollar grandes proyectos cinematográficos como se viene demostrando en los últimos años.