Gran fiesta del rock por el X aniversario de The Rock and Roll Club Jerez

El Palacio de Villapanés ha acogido la presentación del décimo aniversario de The Rock and Roll Club Jerez, que ha contado con la participación del delegado de Cultura, Francisco Zurita; del presidente de la asociación, Álvaro Mier Terán; y de los miembros Javier Guerrero y Victoria Eugenia Lamet, quienes han aportado detalles sobre la programación y la ampliación de la participación internacional.

Tal y como han señalado, el evento central del aniversario se celebrará este sábado 7 de marzo en la Sala Club La Galería, en formato de jornada continuada desde las 12.30 horas y con entrada gratuita hasta completar aforo.

La programación incluye actuaciones de formaciones procedentes de cinco países: Marcel Riesco (Estados Unidos / Uruguay), Johnny Jailbirds (Reino Unido), Ray Allen & His Band (Alemania), The Rotten Rockers (Italia) y Morning Star Combo (España), acompañadas por sesiones de selectores musicales en formato vinilo a cargo de DJ Tony Barea, Juan Lewis, Miquelo Di Bari y Mr. Castle. Además, durante toda la jornada se dispondrá de un espacio de food trucks y un mercadillo temático, con stands dedicados a vinilos, moda retro y merchandising oficial de las bandas participantes.

Durante su intervención, el delegado Francisco Zurita ha felicitado al club por sus diez años de trayectoria, por ser un referente tras años de trabajo y éxito en sus convocatorias, destacando que "su actividad refleja la diversidad cultural de la ciudad y se alinea plenamente con la candidatura al título de Capital Europea de la Cultura 2031”.

Cabe resaltar que el club cuenta actualmente con más de medio centenar de socios y desarrolla iniciativas culturales abiertas a la ciudadanía a lo largo del año, consolidando su papel como dinamizador cultural y referente internacional. De su actividad destaca asimismo el festival Rockin'Sherry durante las Fiestas de la Vendimia.