Fecha y horarios de la fiesta por el X Aniversario del Rock and Roll Club Jerez

El norteamericano Marcel Riesco cerrará la fiesta del X Aniversario de The Rock and Roll Club Jerez

La fiesta por el X Aniversario de la fundación de The Rock and Roll Club Jerez se celebrará este próximo fin de semana en La Sala La Galería, (avenida de Europa, 9) con un atractivo cartel conformado por cinco bandas nacionales e internacionales.

Horarios del X Aniversario del Rock and Roll Club Jerez

La actividad en la Sala La Galería arrancará este sábado 7 de marzo a las 12:00 horas y se extenderá durante aproximadamente doce horas de duración.

12:00 horas Apertura

Al mediodía con la apertura del club y de los distintos puestos de merchandising, ropa repostería y peluquería vintage amenizados con la sesión de vinilos por diferentes dj's.

13:00 horas Servicio de cocina

Habilitados puestos de comida rápida (fast food)

13:30 Morning Star Combo (España)

16:00 The Rotten Rockers (Italia)

18:00 Ray Allen and his band (Alemania)

20:00 Johnny Jailbirds (Reino Unido)

22:00 Marcel Riesco (Estados Unidos)

Los dj's Juan Lewis, Miquelo di Bari, Mr Castle y Dj Tony estarán a los platos entre concierto y concierto.

24:00 fin de fiesta