La gran noche de los Reyes Magos

Los niños y niñas jerezanos se han esforzado mucho, pero mucho para portarse bien. También los menos niños. Aunque, claro, resulta prácticamente inevitable realizar alguna trastada, sobre todo cuando se les olvida que los Reyes Magos lo ven todo. Así que los nervios les carcomían mientras esperaban la salida de la Cabalgata 2023 con sus Majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar (Carmen Oliva, Germán Cordero, y Javier Benítez, respectivamente). Y los Magos lo saben porque desde su salida del Parque González Hontoria a las 16:30 han estado arropados por una gran multitud de jerezanos y jerezanas.

El hecho de que el itinerario este año se haya salido de lo habitual -Avenida Álvaro Domecq, Avenida del Ejército, Paseo de Sementales, Avenida de Europa, Avenida Fernando Portillo, Avenida de Arcos, Avenida de Lola Flores, Calle San Marino, Avenida de Europa, Paseo de Sementales, Parque González Hontoria – Puerta Fuente Cibernética, Ifeca- no echó para atrás a la ciudadanía. En contraposición, la jornada dejó una fotografía similar a la del pasado año: calle Larga absolutamente vacía una tarde del 5 de enero.

Con unas condiciones meteorológicas inmejorables, nadie quiso perdérsela. Pudieron disfrutar antes de volver a sus casas y preparar los zapatos, junto a la leche o el aperitivo de los Reyes, de un gran espectáculo. El cortejo estuvo formado por 15 carrozas, al ritmo de los acompañantes de Sus Majestades como el medio millar de figurantes a pie, seis pasacalles infantiles con carro musical y dos pasacalles de grandes dimensiones con elementos aéreos.

Los organizadores de esta magnánima visita habilitaron a lo largo del recorrido espacios reservados para las personas mayores residentes en la Fundación Asilo San José y la Residencia de Mayores de La Granja, a la altura de las rotondas de la Ciudad de los Niños y la Moto Alada. El séquito de los Reyes le dedicaron a ellos concretamente, canciones y bailes, siendo de esta forma una noche especial para todos.

La tarde-noche mágica no perdió fuelle en ningún momento. Todo ello a pesar de sus Majestades protagonizaron a su llegada de Oriente el acto de Coronación de los Reyes Magos poco antes, a las 13:30 horas, en el Alcázar de Jerez y a las 14:30 horas partieron a los Claustros Santo Domingo.

Los representantes de los Reyes estuvieron a la altura desde su nombramiento y no decepcionaron en la Cabalgata. No hubo descanso en el reparto de caramelos, juguetes y, lo más importante, ilusión. Igual de épico fue el trabajo de la Cartera Real (Dolores Argudo) quien tras su particular Cabalgata por el centro el pasado 2 de enero, atendió a los niños en el Alcázar los días 3 y 4 de enero, y acompañó a los Reyes en su día grande llena de entusiasmo.

Al finalizar la cabalgata en Ifeca, los Reyes Magos salieron del González Hontoria y se dirigieron en coches de caballos hacia la Alameda Cristina. Allí tuvo lugar la Adoración en el Belén Monumental. Recorrieron avenida Álvaro Domecq, calle Sevilla, plaza Mamelón, alameda Cristina y Claustros de Santo Domingo, donde se procederá a la Adoración en el Belén Monumental.

Así, ya con todo, finalizó el día grande de las Fiestas para los más pequeños quienes se apresuraron a volver a casa, para dormir y comprobar a primera hora de la mañana si los Reyes Magos les han concedido todo lo pedido en sus misivas: consolas, juguetes, ropa, libros...

Amanece otro 6 de enero para disfrutarlo con los seres queridos y será una nueva oportunidad para empezar a demostrar a Melchor, Gaspar y Baltasar que nos lo merecemos. ¡Aprovéchenla!