Gran recital de violonchelo y piano en Jerez

Los Claustros de Santo Domingo en Jerez albergarán este jueves, 19 de febrero, a las 19 horas, un recital de violonchelo y piano a cargo de Sofía Torres y Vera Paulova. El programa lo compondrán obras de Bach, Beethoven y Elgar. El concierto será a beneficio de Foresmus, una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la formación y especialización musical de jóvenes. El donativo será de 15 euros y las reservas se pueden hacer en Prieto Música, La Luna Nueva, Abrines Música y en el teléfono: 628 23 05 51.

Vera Paulova realizó sus estudios musicales en Rusia, graduándose en el Conservatorio 'Chaikovski' de Moscú. Desde 1996 reside en España compaginando su labor pedagógica en el conservatorio profesional de Santiago con su carrera como pianista de Orquesta Sinfónica de Galicia y Real Filarmonía de Galicia. Desde 2015 es profesora del Conservatorio de Jerez de la Frontera. Ha colaborado con la Asociación de Compositores Galegos, Asociación galega da lírica Teresa Berganza y festivales como 'Música en Rosalía', FestivalMozart, 'Peregrinos musicales', 'Ciudad de Chipiona', 'Scénes de Jardins' (Francia), 'Cellos magics' (Castellón). Durante años ha formado parte del 'Grupo Instrumental Siglo XX', 'Quinteto Nuestro Tiempo' y el Dúo con Colette Babiaud.

Sofía Torres, natural de Jerez de la Frontera, comenzó a tocar el violonchelo a los cinco años, recibiendo clases de música de su madre, la profesora de piano María Jesús Durán, desde los tres años. Sus comienzos con Álvaro Serrano, Benjamín Rodríguez, Orna Carmel e Israel Fausto en Jerez y Sevilla, y posteriormente con Fernando Arias en Zaragoza la llevaron a completar su Superior y Máster con las mejores calificaciones en la Universität Mozarteum de Salzburgo, bajo la guía del cellista Matthias Bartolomey. Actualmente está cursando los estudios de Posgrado con el cellista Enrico Bronzi en dicha Universidad. Torres también ha sido guiada por profesores como, Heidi Litschauer, Suzanne Stefanovic, María de Macedo, Gary Hoffman, Wen-Sinn Yang, Reinhard Latzko, Troels Svane, Julian Steckel, Clemens Hagen, Giovanni Gnocchi, entre otros. Ha sido galardonada en el Concurso Jóvenes Promesas del Violonchelo «Jaime Donato Benavente», en el Concurso ‘Soncello’ para Jóvenes Violonchelistas y en el Concurso de Violonchelo Premio Gustav Mahler, entre otros. Llevándola a tocar en salas y festivales como, Teatro Maestranza de Sevilla, Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, el MuTh de Viena, el Festpielhaus Grosses Saal de Salzburgo, el Brucknerhaus de Linz, el Muziekgebouw de Amsterdam, el Festival Styriarte de Graz, y el Festival Herbsttöne de Salzburg. Sofía toca un violonchelo estilo «canon paganini» del luthier Urs W. Mächler construido en 2018.