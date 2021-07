Grandes ensaladillas de Jerez (y cómo se hacen)

Dirección: C/ San Juan Grande, 9. Teléfono: 646 96 65 69 La Bocacha Los ingredientes de esta ensaladilla son papas de Sanlúcar, zanahoria, gambas blancas y mahonesa casera con la mínima acidez. Según explica Jesús González, el propietario, "todo mezclado con equilibrio para poder encontrar todos los sabores de cada ingrediente". Jesús fue uno de los discípulos de Manolo Sierra, el pionero de las ensaladillas de gambas jerezanas en Las Bridas, y dejó su huella, entre otros establecimientos, en La Marea. Dirección: Calle Paraíso, 4. Teléfono: 693 30 32 46 El Chule Manolo González, 'El Chule', hace desde San Miguel una de las ensaladillas más celebradas. Así lo explica él mismo: "Hiervo los langostinos o las gambas en agua con una pizca de sal y los aparto. Luego cuezo las papas y las zanahorias dependiendo de los clientes que vea que voy a tener. Los aparto y cuando no están muy calientes pelo las patatas, las machaco y mezclo con las zanahorias. Hago la mayonesa y la guardo al frío. Cuando se la voy a servir al cliente, se la echo a la masa de patatas y zanahorias, le pico unas gambas y unos langostinos por encima, lo mezclo todo y le añado sal gorda. Sencillo y con productos de calidad, frescos". Dirección: Plaza de San Miguel, 9. Teléfono: 674 90 61 42 Bar El Molino La receta de esta ensaladilla es muy sencilla: sólo lleva patatas, zanahorias, langostinos, palitos de cangrejo y mayonesa. También lleva un 'toque mágico' que es secreto como en muchas recetas. Esta tapa es uno de los estandartes de este negocio, que subraya que sólo se sirve un máximo de 24 horas. La receta la comenzaron a hacer Manuel Moreno y María Bayo, padres del actuales propietario, Manuel Moreno Bayo, en los años setenta. "Es lo primero que nos piden los clientes al sentarse en la mesa", comenta Manuel. Dirección: Plaza del Arroyo, 16. Teléfono: 956 33 71 86 La Tasca Esta ensaladilla lleva patatas nuevas, mayonesa, atún, huevo duro picado y marisco por encima. "Es muy básica", explica el propietario, Juan Gago, "la hacemos a diario con la mejor mayonesa de España, que es la de La Tasca". Dirección: Calle Paraíso, 4. Teléfono: 956 31 03 40 Bar Maypa Antonio Alzola hijo nos explica que los ingredientes son patatas nuevas 'Mona Lisa', mayonesa 'Maypa' que lleva aceite de oliva, huevo y sal, pimiento morrón, guisantes y tronco de atún Isabel. "Siempre se ha dicho que nuestra ensaladilla es simple pero muy atrayente", explica Alzola. Igual de simple pero efectiva es la elaboración: se hierven las patatas enteras con la piel. Una vez tiernas se pelan y se cortan en cuadritos pequeños, se ponen al punto de sal, se les añaden los guisantes bien escurridos y los pimientos morrones también bien escurridos y muy picados. Se mezcla todo con la mayonesa, de forma que no quede ni muy pastosa ni muy líquida. La emplatan de una forma muy original: poniendo los troncos de atún Isabel debajo, encima la masa servida con cuchara y para rematar otro toque de mayonesa. Los acompañan siempre con picos caseros hechos a mano de la panadería de Pedro Bazán en la calle Bizcocheros. Dirección: Calle del Euro, 12. Teléfono: 956 31 60 48 La Marea de Marcos Marcos González, hijo de 'El Chule', elabora una gran ensaladilla muy cerca del establecimiento de su padre. Y de tal palo, tal astilla. Utiliza para ello gambas frescas de Sanlúcar y de Huelva, patatas de Sanlúcar y mayonesa, y las hace al momento cuando las piden los clientes. Cuece las patatas en su punto en el agua de las gambas, deja que se enfríen y las mezcla con las gambas peladas y la mayonesa. "Es muy simple, no tiene ningún secreto", explica Marcos. Dirección: Calle San Miguel, 3. Teléfono: 956 32 09 23 Venta Esteban La ensaladilla de este conocidísimo y concurrido establecimiento jerezano tiene una receta muy simple: patatas cocidas, zanahorias cocidas, langostinos y una mayonesa casera, según explican sus propietarios, los hermanos Ballesteros.

Dirección: Calle Ermita de Caulina, 11-03. Teléfono: 956 31 60 67

Bar El Cuco

Estamos ante una ensaladilla muy básica pero de un sabor exquisito: lleva patata, zanahoria, huevo y gambas blancas. En el bar que regenta José Carlos Corrales se cuecen las patatas con las zanahorias y las cabezas de las gambas, que luego se retiran. Se dejan enfriar las patatas y las zanahorias en la nevera para que no se desmoronen, las trocean con cuchillo (no las desmoronan como se hace en otras recetas), se les añaden el huevo troceado y las gambas cocidas, y lo aliñan todo con sal y aceite. Finalmente se pone la mayonesa, "que no es casera por razones de la normativa sanitaria", subrayan, y se emplata con un poco de aceite y de cebollino.