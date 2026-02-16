El Guadalete baja a 4,6 metros: Jerez espera el visto bueno de la Junta para el regreso de los desalojados

Las lluvias se han alejado en los últimos días y el Guadalete ha comenzado, poco a poco, a dar una tregua a los vecinos del Jerez rural. Tras más de veinte días en nivel de peligro por desbordamiento, es decir en nivel rojo y naranja (por encima de los 5 y los 6 metros, respectivamente), el río ha bajado este lunes de madrugada y continúa haciéndolo. A las diez de la mañana ya se encontraba a en 4,6 metros.

La mejora del tiempo ha permitido que la zona rural de Jerez vaya recuperando poco a poco la normalidad. Aun así, este lunes todavía permanecían desalojados alrededor de medio millar de vecinos de Las Pachecas y Los Cejos del Inglés. Sin embargo, la bajada del caudal podría permitir en las próximas horas que estos afectados puedan regresar a sus viviendas tras 18 días fuera de sus hogares, si la Junta lo autoriza.

Así lo ha anunciado este lunes la alcaldesa, María José García-Pelayo, en rueda de prensa: "Esta mañana me han trasladado que parece que la carretera 3110, por la que salta el agua que afecta a Las Pachecas, parece que está mejor. Ahora hay una reunión de emergencia de la Junta de Andalucía y se iba a trasladar la situación de la carretera". De este modo, si desde Emergencias de la Junta de Andalucía "se entiende que ya el agua no 'salta', pues los vecinos podrían volver, al menos los que no se vean afectados y no estén anegados".

El "tapón" de la carretera 3113 en el Arroyo Buitrago

No obstante, la regidora ha recordado que hay otra zona de esta barriada rural "donde hay mucha más agua del habitual y esa agua tarda en irse mucho tiempo". Por ello, la Junta de Andalucía ya ha contactado con Demarcación de Carretera "para intentar que la Diputación Provincial haga la carretera 3113, que es la que tiene como una especie de tapón que hace un muro, el del el Arroyo Buitrago, que hace que el agua tarde más en desalojar". De este modo, se ha pedido que se realice "una obra de emergencia quitando ese tapón y luego volverán a rehacer la carretera".

De este modo, vamos a intentar, estamos a la espera de lo que nos traslade la Junta de Andalucía, vamos a ver si es posible que hoy una parte de los vecinos de Las Pachecas puedan volver, si no todos. Será en la medida que la Junta de Andalucía nos traslade, y por otro lado, trabajaremos sobre el tapón que se crea en la carretera 3113, en el Arroyo Buitrago, para intentar que cuando vuelvan los vecinos, el agua salga lo más rápidamente posible".

Ayudas e indemnizaciones: 2,5 millones del Fondo de Contingencia

Con relación al Fondo de Contingencia, García-Pelayo ha recordado que se trata de "un porcentaje del presupuesto municipal". En el caso de Jerez, "nos corresponde 2,5 millones de euros y ya hemos dicho abiertamente que el Fondo de Contingencia está abierto a las necesidades que puedan existir en relación con los daños provocados por las inundaciones".

La alcaldesa ha señalado que este lunes por la tarde se celebrará una reunión interna del equipo de los delegados Agustín Muñoz y Susana Sánchez, que son los que coordinan todo el tema de las indemnizaciones y los daños". Asimismo, este martes, están citados todos los alcaldes pedáneos y los delegados de barriadas rurales para trasladarles los procedimientos para acceder a las posibles indemnizaciones.

"Hoy sé que los seguros privados ya están visitando las zonas, porque los seguros privados van antes que el Consorcio de Compensación de Seguros, y a partir de ahí, una vez que tengamos el diagnóstico de daños, se tomarán las decisiones que correspondan", ha sido. Además, ha aclarado que "el Gobierno de España ya ha habilitado las ayudas, una vez que nos ha declarado zona especialmente perjudicada por las inundaciones; ya ha establecido el sistema de ayudas que corresponde. Eso es lo que se va a tratar hoy internamente y se explicará mañana martes a los delegados y delegadas de barriadas rurales"

Refuerzo de seguridad y limpieza en la zona rural

Asimismo, la alcaldesa ha añadido que "el Ayuntamiento, desde el minuto uno, estamos poniendo todos los recursos económicos necesarios para afrontar esta situación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que hemos habilitado más policías para garantizar la seguridad en las zonas desalojadas, para que no se produjeran robos".

Igualmente, "hemos ampliado los contratos de servicio para garantizar que la limpieza fuera lo más rápida, una vez que los vecinos pudieran volver a sus casas. En este caso, pues hemos ampliado el servicio de limpieza, hemos ampliado también el servicio de alumbrado público y hemos ampliado el servicio de recogida de basura. Por lo tanto, eso tiene un coste económico que, además, hay que hacerlo, es necesario, pero que ya lo hemos hecho". Por lo tanto, el Ayuntamiento "ya está poniendo fondos y poniendo recursos encima de la mesa".

Por otro lado, ha explicado que el gasto de todas las personas que han sido realojadas en espacios públicos, en hoteles y en el albergue de la Junta de Andalucía lo "está afrontando ya el Ayuntamiento", al igual que "situaciones o circunstancias personales como medicamentos, etcétera". "¿Queda por hacer? Evidentemente que sí, pero cada Administración, de acuerdo con sus competencias y de acuerdo evidentemente con sus posibilidades económicas", ha añadido.

En este sentido, Pelayo ha insistido en que "no hay que irse arriba deprisa y corriendo. Hay que ver en el decreto del Gobierno de España qué posibilidades de indemnización tenemos en el marco que tienen todos los ayuntamientos. Pero que no estamos escatimando ni un solo euro para atender a las familias con la mayor rapidez posible".

Como ejemplo, ha explicado que desde el Ayuntamiento "se han hecho contratos de emergencia para tener bombas de achique para poder ir sacando el agua; se han buscado también para arreglar caminos... Es decir, no hemos esperado ni vamos a esperar, ya lo estamos haciendo. También para quitar las humedades dentro de las casas, también se han buscado deshumidificadores industriales". "El 28 de enero comenzaron las inundaciones y estamos desde el 28 de enero aportando recursos para intentar dar las respuestas que los ciudadanos esperaban de nosotros y necesitábamos".

En todo caso, "haremos una valoración cuando haya que hacerla, pero creo que en este momento no es cuestión de hablar de dinero, sino que lo que tenemos es tener sentimientos y darnos cuenta de que hay muchas familias que lo han perdido todo, que lo han perdido todo, familias que todavía están fuera de sus casas y, por lo tanto, tienen que volver todavía a sus casas y no saben lo que se van a encontrar". "Creo que en este momento, más que pensar en los euros, lo que hay que pensar en esas familias que necesitan de nuestra ayuda y nuestra colaboración".

Reflexión tras las inundaciones en la zona rural de Jerez

En este punto, Pelayo ha recordado que cuando llegó al gobierno "el Ayuntamiento de Jerez tenía un plan de emergencia municipal que era del año 2002. Es decir, hemos vivido incendios, hemos vivido pandemias y hemos vivido otras inundaciones sin un plan de emergencia municipal". Por lo tanto, "Jerez ya tiene un plan de emergencia municipal donde están todos los recursos perfectamente ordenados y sobre todo articula la coordinación entre todas las Administraciones que es esencial, porque yo creo que en momentos como este no cabe ni la bronca ni la duda, lo que hay es quedarse la mano y sacar esto para adelante".

En segundo lugar, la alcaldesa ha reconocido que "evidentemente, día a día nos va enseñando, nos va enseñando decisiones que hay que ir tomando". "Desde las carreteras estamos viendo ahora fallos que se producen y caminos rurales y vías pecuarias que hay que arreglar. Cuando se han quedado aislados los vecinos de La Ina y los vecinos de Rajamancera por donde pueden salir, la única vía que les queda es Cañada León y está llena de boquetes, parece un campo de minas", ha dicho. Por todo ello, ha avanzado que de la mano de la Junta y Diputación se irán tomando decisiones.