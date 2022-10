Las guarderías de Jerez denuncian que no han cobrado en lo que va curso

Los centros de educación infantil de Andalucía han constituido hace algo más de un mes una plataforma para luchar, de manera colectiva, contra los problemas que están teniendo que soportar de un tiempo a esta parte. En Jerez, en concreto, hay afiliados ya unos 15 centros, lo que supone un 50% del total de la ciudad (siempre excluyendo a los públicos).

La plataforma se constituyó oficialmente el pasado 20 de septiembre y desde entonces el número de centros adscritos está muy cerca de alcanzar los 350. Hay que recordar que en Andalucía, el número de guarderías (ahora llamados Centros de educación Infantil) es de 1.900, por lo que en apenas un mes y medio, este colectivo tiene ya una representación del 20%. "La verdad es que estamos muy contentos por la acogida que estamos teniendo", confiesa Josefina Latorre, portavoz de la plataforma.

Son varios los puntos por los que Ticei 0-3 años, como se denomina la plataforma, se ha puesto en funcionamiento. El principal se centra en la lentitud de la Consejería de Educación en gestionar los pagos. Sin ir más lejos, a día de hoy los centros todavía no han percibido ni un sólo euro del presente curso, ya que por norma deberían haber cobrado el pasado 20 de octubre la primera mensualidad, pero a día de hoy "no hemos cobrado nada".

Así las cosas, y teniendo en cuenta que agosto, queda excluido de los pagos (otro de sus objetivos, incluirlo en el calendario), los Centros de Educación Infantil pertenecientes al Programa de Ayuda a las Familias no han cobrado un sólo euro desde el mes de julio.

Esta misma situación se repite en los pagos de los gastos de gestión, que deben asumir los centros. En concreto, las guarderías entienden que "las convocatorias extraordinarias no deberían tardar tanto en pagarse, porque al final todo corre de nuestra cuenta". El ejemplo a esta situación lo expone Josefina Latorre explicando que "si un niño se inscribe en el centro el 1 de septiembre, nosotros no cobramos hasta diciembre, o sea asumimos una carga grande".

Además, el mes de agosto corre por cuenta de las guarderías ya que desde la última reforma laboral, los centros deben mantener al personal fijo, de ahí que tanto este mes como los continuos adelantos "salgan de nuestro bolsillo".

Dentro de las peticiones que quieren realizar a la Junta está también la subida del IPC. Hay que recordar que la llegada de Juanma Moreno a la Presidencia de Andalucía supuso que el IPC que había estado congelado durante 15 años (desde 2008) se actualizara en 2019 con una subida del 15%, "algo que agradecimos muchísimo, es más no tenemos quejas".

Sin embargo, la situación "que hemos vivido en este último año, con una subida en todo, nos ha dejado en una posición complicada, porque todo ha subido, desde proveedores a los precios de las comidas en los comedores, la fruta, las verduras..., todo se ha disparado. Entendemos que es necesaria una revisión del IPC".

El peligro de la nueva ley educativa

La nueva ley educativa implantada por el gobierno de Pedro Sánchez es otro de las grandes preocupaciones de este colectivo de centros de educación infantil. La Lomloe establece que que en un periodo de 8 años, la educación para niños entre 0-3 años será gratuita, una norma que pone en serio peligro a estos centros.

La plataforma 'Ticei 0-3 años' se reunió la pasada semana en Jerez con la Ministra Pilar Alegría, aprovechando una visita de ésta a la ciudad, para conocer la situación de la nueva ley. A este respecto, Josefina Latorre entiende que "estamos muy preocupados, porque de seguir así, se cargarán el sector. El gobierno no está por la labor de destinar los fondos europeos a centros que no sean públicos, y no debería ser así porque nosotros somos semipúblicos, cedemos a la Junta nuestras instalaciones y nuestros empleados y ellos pagan las becas a los padres, y a partir de ahí nosotros gestionamos todo".

"Es una lástima que el sistema de guarderías que tenemos en Andalucía, que es uno de los que mejor funcionan en España, y que fue creado en su día por el PSOE, se lo quieran cargar".

Desde este colectivo se asegura además que "si no se modifica esta nueva ley, se acabará con los 1.900 centros que existen en Andalucía, que dan trabajo a unas 15.000 personas". Además, "de ellas la gran mayoría son mujeres que han montado su empresa a través del autoempleo".