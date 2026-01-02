La Guardia Civil desmantela dos puntos de venta de droga, relacionados entre sí, en Alcalá de los Gazules y La Barca de la Florida

Intervención de la Guardia Civil en un punto de venta de droga en La Barca de la Florida

La Guardia Civil de Cádiz desmantela dos puntos de venta de droga en las localidades Alcalá de los Gazules y La Barca de la Florida. Uno de los tres detenidos, vecino del municipio de La Barca de la Florida, almacenaba y manipulaba la droga en el domicilio de sus padres y en el suyo propio, luego la distribuía y vendía a través de dos miembros de la organización.

Esta operación obedece a una explotación que tuvo lugar el pasado mes de octubre en la localidad de Paterna de Rivera, donde se desarticuló un activo punto de venta y dio como resultado el ingreso en prisión del detenido. En esta ocasión se realizaron dos entradas y registros, una en su domicilio de lujo sito en la localidad de La Barca de la Florida, donde se hallaron más de 20.500 euros, droga y un arma de aire comprimido manipulada para disparar fuego real.

En el domicilio de sus padres, sito en la localidad de Alcalá de los Gazules, la cual la utilizaba para realizar las mismas labores, se halló hachís. Por estos hechos Se ha procedió a la detención de tres personas por los delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y delito de tenencia ilícita de armas, dando por desarticulado un grupo criminal dedicado al menudeo y que extendía sus tentáculos por varios municipios de la comarca de La Janda.

En el domicilio de lujo del cabecilla en La Barca de la Florida se hallaron más de 20.500 euros en efectivo.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de la explotación de una operación el pasado mes de octubre donde se desmanteló un punto de venta situado en un domicilio de la localidad de Paterna de Rivera. En esa ocasión se realizó una entrada y registro donde quedó patente la actividad ilícita de venta de droga al menudeo.

Tras esto, los guardias civiles del Área de Investigación de Medina Sidonia, puesto de Paterna de Rivera y Alcalá de los Gazules, continuaron con sus labores de investigación ante las sospechas de que este punto de venta y el detenido pudieran extender sus tentáculos a varias localidades de la comarca de La Janda y llevar a cabo eta actividad con miembros que conformaran un grupo perfectamente estructurado.

Por estos hechos y tras numerosas pesquisas los agentes tuvieron conocimiento de varias personas que podrían continuar realizando estas labores de venta al menudeo desde otros domicilios en las localidades de Alcalá de los Gazules y La Barca de la Florida.

Estas sospechas cobraron fuerza después de numerosas gestiones y vigilancias discretas, donde los agentes comprobaron que el modus operandi del principal sospechoso consistía en el almacenamiento y manipulación de droga en su propio domicilio de lujo de la localidad de La Barca de la Florida y, en el domicilio de sus padres del municipio de Alcalá de los Gazules, desde donde la distribuía y vendía a través de dos miembros del grupo que dirigía.

Entrada y registro de la Guardia Civil en el domicilio de La Barca de la Florida.

Por estos hechos el pasado día 11 de diciembre se procedió a la entrada y registro de los dos domicilios que contaron con la intervención de los puestos de Seguridad Ciudadana de Paterna de Rivera, Alcalá de los Gazules, Benalup Casas Viejas y Vejer de la Frontera, USECIC y Unidad Cinológica de esta Comandancia. Tras los registros se hallaron más de 20.500 euros en efectivo, marihuana, hachís, elementos necesarios para manipular la droga, joyas, numerosos teléfonos móviles y tarjetas prepago y, un arma de aire comprimido manipulada para disparar fuego real.

Como consecuencia de estos hechos se procedió a la detención de tres personas por los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y delito de tenencia ilícita de armas.