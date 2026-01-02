Un intento de robo de cable entre Jerez y El Puerto provoca retrasos en los trenes

El servicio de trenes en Jerez se ha visto afectado en la mañana de este viernes por un intento de robo de cableado en un tramo de vía situado entre la estación jerezana y El Puerto. Esto ha provocado que se estén produciendo retrasos en los servicios previstos a lo largo de la mañana.

Adif, la administradora de infraestructuras ferroviarias, informó sobre las nueve de esta mañana de una incidencia en el tramo comprendido entre Jerez y El Puerto por "un intento de robo de cable". Por este motivo, advirtió de que se podrán producir retrasos tanto en los trenes de larga y media distancia, así como en la red del núcleo de cercanías que conecta la ciudad con los municipios de la Bahía de Cádiz.

Según la información recopilada por este periódico, algunos servicios están sufriendo un retraso de una media hora aproximadamente.

Desde el organismo estatal se informó que los operarios ya se encuentran en el lugar donde se ha producido el intento de robo para arreglar lo antes posible la incidencia y, de este modo, pueda volver la normalidad el servicio.