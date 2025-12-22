La Guardia Civil se incauta en Jerez de más de 3.600 litros de combustible destinados a narcolanchas
Los agentes detienen a seis personas tras el registro de una nave industrial en la ciudad
La Guardia Civil de Cádiz ha intervenido una guardería logística del narcotráfico y se ha incautado de más de 3.600 litros de combustible destinados a las EAV (Embarcaciones de Alta Velocidad, comúnmente conocidas como narcolanchas). Tal como han informado en una nota de prensa, se han incautado 144 garrafas llenas, una furgoneta y 160 garrafas listas para usarse, todo ello en una nave industrial de Jerez.
Del mismo modo, se han detenido a seis personas que ya han ingresado en prisión como "presuntos autores de delitos de contrabando, tenencia e sustancias explosivas o inflamables y pertenencia a organización criminal".
Esta última actuación, desarrollada de manera conjunta por las Áreas de Investigación de Jerez y Chipiona de la Guardia Civil, ha permitido localizar una nave industrial desde "donde de manera muy activa se proporcionaba logística a las EAV dedicadas al narcotráfico que operan en la zona, localizando una furgoneta que salía de la nave para realizar labores de abastecimiento".
En el registro practicado al vehículo se hallaron un total de 144 garrafas de combustible con un total de más de 3.600 litros de combustible, deteniendo a sus dos ocupantes. De manera inmediata se procedió a la intervención de la nave industrial, donde se detuvieron a otros 4 varones y se intervinieron otras 10 garrafas llenas y 160 vacías, así como "abundantes indicios relacionados con los hechos investigados".
A todos los detenidos se les imputan los delitos de contrabando, tenencia de sustancias explosivas o inflamables y pertenencia a organización criminal. Tras su paso por dependencias de la Guardia Civil de Jerez y la confección de las oportunas diligencias han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, quien ha decretado el ingreso en prisión para todos ellos
