Luz verde a la conclusión de un nuevo hotel en la calle Santa Isabel

La Comisión Local de Patrimonio Histórico ha dictaminado favorablemente el proyecto de terminación de las obras de rehabilitación de un edificio catalogado de la calle Santa Isabel, destinado a hotel. El inmueble obtuvo licencia para tal fin en el año 2018 y un reformado con licencia en 2019, habiéndose obtenido previamente las correspondientes autorizaciones en materia de patrimonio histórico; en la actualidad las obras están sin terminar, por lo que esta nueva actuación tiene como objeto concluir la construcción de este nuevo hotel, incluyendo algunas modificaciones, como es el caso del número de habitaciones, que será de 17 en lugar de las 12 previstas inicialmente.

En materia residencial, se ha dado luz verde al proyecto de construcción de un edificio de tres viviendas en la calle Caracuel; a las obras de adaptación de un local de un edificio residencial de la calle Clavel que se transformará en vivienda; y al cambio de uso de otro local de Plaza Monti con destino a vivienda.

Entre otros proyectos autorizados, relacionados con reforma o mejoras en inmuebles, figuran también las obras de reparación, saneado y pintado de fachadas y otros elementos comunes en un edificio de viviendas de Plaza la Serrana; la impermeabilización de cubiertas en una finca de la calle Ánimas; actuaciones de mantenimiento y pintado de fachadas y otros elementos comunes en un bloque de viviendas de la calle Aire; la modificación y división de un local comercial en dos independientes en la calle Santa María para adaptarlos a un bar y a un almacén; o las obras de mantenimiento y adecentamiento de fachada en un inmueble de la calle Caballeros.

Por último, se han elevado a la Comisión Local de Patrimonio Histórico dos propuestas de Revisión de Catalogación Cautelar y tres solicitudes de informes de viabilidad en materia de Patrimonio Histórico, con propuestas de intervención en fincas ubicadas en el ámbito del centro histórico.

Acuerdo con Acoje

Por otro lado, la Comisión Local de Patrimonio Histórico, presidida por la delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha autorizado la instalación de un conjunto de señales identificativas del Centro Comercial Abierto de Jerez (CCA), un proyecto que viene recogido en el convenio de colaboración que se firmará con la Asociación de Comerciantes, Acoje, por un periodo de cuatro años, y que es fruto del trabajo conjunto que viene desarrollando el Ayuntamiento con las asociaciones de comerciantes de Jerez para reforzar su competitividad y darle mayor visibilidad.

El proyecto de señalética identificativa del Centro Comercial Abierto conlleva la instalación en varios puntos del centro histórico de señales que delimitan esta zona, ajustándose al diseño establecido en el Manual de Señalética Municipal, respecto a identidad visual, códigos cromáticos, criterios técnicos y estilo gráfico así como al indicado por la Junta de Andalucía en su manual de identidad de los Centros Comerciales de Andalucía

El CCA de Jerez se encuentra en proceso de renovación de su acreditación como entidad reconocida y registrada dentro del marco de Centros Comerciales Abiertos de Andalucía, y, entre los requisitos de la Junta de Andalucía para llevar a cabo su renovación, se incluye la instalación de señalética identificativa que permita reconocer el ámbito urbano y comercial que lo conforma.

Así pues, y como ha explicado la delegada de Comercio y Consumo, Nela García, la autorización de esta propuesta y la firma de este convenio responden al compromiso del Gobierno municipal “de seguir colaborando de forma estrecha con esta entidad para continuar promocionando el comercio local a través de acciones destinadas al impulso, revitalización y modernización de nuestro centro comercial”. En este sentido, la instalación de la nueva señalética pretende ser una medida que contribuya a crear una imagen de marca distintiva del Centro Comercial Abierto y posicionarlo como un destino diferenciado, accesible y atractivo para jerezanos y visitantes”.

Los emplazamientos donde irán ubicadas las señales han sido seleccionados por su carácter estratégico como puntos de acceso natural al Centro Comercial Abierto, favoreciendo una correcta orientación del visitante, el incremento de flujo peatonal y la visibilidad de la oferta comercial local. De este modo, y tal y como ha señalado la responsable municipal, las nuevas señales funcionarán como herramientas orientativas que faciliten a los clientes potenciales la localización de los diferentes comercios, favoreciendo de este modo una mayor afluencia a la zona así como una mejor percepción de la estética del entorno.

Del mismo modo, ha explicado que cuatro de los cinco emplazamientos propuestos se ubican en el centro histórico, y en concreto, en las calles Puerto, Ancha y Arcos, y la Plaza de la Estación. La quinta señal se ubicará fuera de esta delimitación, frente a los Juzgados (avenida Álvaro Domecq). Las señales a instalar tendrán una dimensión de 90x60cm, estarán atornilladas en una estructura redonda (vástago) de 300cm, en negro, e irán anclados al suelo mediante placa metálica atornillada.

Según se estipula en este convenio, Acoje se encargará de elaborar la propuesta de diseño, suministro e instalación de las señales, que deberán cumplir con la normativa de aplicación en relación a este tipo de instalaciones. Por su parte, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la Asociación las distintas ubicaciones en la vía pública para la colocación de la señalética.