"Estaba tan pálido que no sabía si estaba bien o no"

El guardia civil jerezano Juan Francisco Valle ha relatado que “mi compañero Braulio y yo pensábamos que la mujer tenía una mochila pero en uno de los movimientos nos dimos cuenta que era un bebé lo que tenía a las espaldas. Tenía al bebé agarrado con unos trapos para que no se moviera de la espalda y la mujer intentaba mantenerse a flote con una especie de juguete, de flotador. Fuimos a por ellos, yo le saqué el bebé de la espalda y me fui rápidamente a la costa mientras mi compañero Braulio ayudaba a su madre”, señaló el guardia civil jerezano.

Narrando tan terrible experiencia en declaraciones a la Cadena SER, el guardia Valle añade que “yo vi al bebé con un color tan pálido y tan inmóvil que no sabía si el bebé estaba bien o no. Yo solo pensaba en llegar rápidamente a tierra para que le asistieran. Yo no tenia fuerzas ni para sacarlo a la playa, una chica de Cruz Roja entró en el agua y lo cogió”, rememora. El agente reconoció incluso a la Cadena SER que le empiezan a flaquear las fuerzas después de tantas horas de trabajo: “Me está temblando el brazo y las extremidades del agotamiento. Todo el equipo estamos agotados físicamente”.

El trabajo del agente y de sus compañeros del Grupo de Actividades Subacuáticas ha permitido sin duda que no se viviera una nueva tragedia en la zona. Tan sólo hay que lamentar un fallecido. “Todo era caótico -recuerda el guardia civil- pero en este caso no llegamos a tiempo”, lamenta.

En todo momento trataron de rescatar a las decenas de niños que trataban de llegar junto a sus padres al continente europeo bordeando el espigón de El Tarajal. Los padres del bebé rescatado saltaron desde el referido espigón de Tarajal provistos únicamente de flotadores o en barcas de goma de escasa consistencia. Muchas de estas personas llevan hasta años esperando para entrar en España a través de la frontera.

Este Diario ha intentado desde el pasado martes entrevistar al guardia civil jerezano, sin que hasta el momento los servicios centrales de Prensa de la Guardia Civil en Madrid hayan respondido a la solicitud, realizada por escrito, para ello.