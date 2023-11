¿Por qué la guerra?

Es bastante fácil escribir sobre la guerra desde este lugar del planeta donde no caen bombas. Pero aún así es necesario. Nunca entenderá un niño por qué existen las guerras, igual que no lo entendemos los adultos. Pero mientras existan, hablemos de ello. Desde la literatura infantil, la guerra se ha tratado a través de distintos puntos de vista. Os traigo hoy algunos ejemplos que me han llamado la atención, por la profundidad de su contenido y la calidad de sus ilustraciones.

La primera propuesta es el álbum ilustrado ‘¿Por qué?’ cuyo autor es Nikolai Popov, un ruso a quien la Segunda Guerra Mundial marcó profundamente con las tropas nazis entrando en su pueblo. Las imágenes nos muestran a través de los personajes de la rana y el ratón, cómo a partir de un primer desencuentro entre ellos, la guerra comienza y continúa en una escalada que termina en la destrucción y el sinsentido. Una sola pregunta al final del libro cuando todo está ya destruido y los dos personajes de la primera página vuelven a aparecer: “¿Por qué?”. En palabras del autor: “Si los niños y las niñas pueden entender la insensatez de la guerra, si se dan cuenta de lo fácil que es caer en un ciclo de violencia, quizás en el futuro se conviertan en impulsores de la paz”.

En esta misma línea de sencillez que tanto me gusta, Takatuka ha publicado ‘El enemigo’ de Davide Cali, un libro que se puede leer a cualquier edad. En esta ocasión contado desde el punto de vista del soldado que está en la trinchera. El simbolismo de las dos trincheras representadas por dos agujeros en un desierto desde la primera página, nos habla de personas y bandos encerrados en sí mismos, posturas estratégicas de guerra en las que uno no ve al otro. El otro es el enemigo. Me viene a la mente el inolvidable Gila, quien con una conversación telefónica salvaba la distancia que la guerra impone a los dos bandos. Gila los ponía en comunicación y hablaban de cosas triviales. Davide Cali los pone en cambio cada uno en su agujero, en una soledad infinita en la que cada persona no sabe lo que pasa fuera, y está rumiando en su cabeza toda clase de pensamientos nefastos sobre el enemigo.

El tercer enfoque que propongo trata de enseñar la guerra en primera persona, a través de la historia de un niño que está viviendo el bombardeo de su ciudad y tiene que huir. ‘Akim corre’, de la ilustradora belga Claude K. Dubois, es un libro contado por las ilustraciones, a las que acompañan breves textos que cuentan lo que está sucediendo en las imágenes. Es el retrato paso a paso de una tragedia, en la que las escenas no son dulcificadas, y consiguen transmitir la desorientación de un niño que ha perdido a su familia, que tiene que dejarse llevar por otro adulto para cruzar en una barca y huir de un país del que no sabemos el nombre. Aunque Akim consigue reencontrarse con su madre, el libro no nos habla de la paz. Las ilustraciones en ocres y grises, consiguen transmitir la atmósfera de vacío y drama personal que están viviendo las personas que sufren la guerra. Enseñar la verdad a través del arte consigue conmover desde una mirada alternativa a las imágenes reales que nos ofrecen las cámaras de televisión.

A pesar de toda la crudeza de la guerra, a veces alguien pone imágenes a un texto poético. Las ilustraciones de André Letria en el álbum ilustrado ‘La guerra’ traslucen una expresividad que deja ver todo el lado gris y opresivo de cualquier batalla. Jugando con las luces, las sombras y símbolos visuales, consigue imágenes poderosas como la del dictador sobre el acantilado. Un libro para pensar y sentir a través de las imágenes y la poesía.

Dejando de lado el punto de vista emocional y si queremos conocer de manera rigurosa algunos entresijos de los conflictos entre países, podemos acudir al libro ‘Qué es la guerra’ de Eduard Altarriba. Es un libro informativo ilustrado para los más mayores de la casa. Nos presenta de forma muy gráfica cuáles son los elementos que intervienen en cualquier conflicto armado, desde las propias armas hasta las instituciones implicadas a nivel internacional, o cómo se realizan las negociaciones de paz.

Por último, una propuesta de Luis Matilla, autor muy implicado en la utilización del teatro en las aulas. ‘Manzanas rojas’ cuenta, con ilustraciones de Federico Delicado, la historia de dos amigos cuyas familias pertenecen a cada uno de los dos bandos enfrentados en la misma ciudad. Aunque no se especifique en la obra, bien podrían ser Ariel y Salim uno israelita y otro palestino. La lectura dramatizada en el aula, o la representación de la obra, puede ser una buena excusa para tratar en clase los conflictos bélicos. La biblioteca pública provincial de Cádiz tiene lotes de 25 ejemplares para prestar a los centros educativos, y entre ellos la obra ‘Manzanas rojas’ es muy utilizada. Podéis dirigiros allí para solicitar el lote para vuestra clase.

Reseñas de libros

Akim corre

Texto e ilustraciones: Claude K. Dubois. Editorial: Lóguez. Año: 2015. ISBN: 978-84-942733-3-9

A través de las ilustraciones, se muestra la traumática vivencia de la guerra y la huida de la misma, tomando como ejemplo la suerte del pequeño Akim. Una historia para ser visualizada, interiorizada y sentida. Premio Álbum Ilustrado del Año 2016 del Gremio de Libreros de Madrid.

¿Qué es la guerra?

Autor: Eduard Altarriba. Editorial: Bang. Año: 2018. ISBN: 978-84-17178-08-6

Un ilustrado informativo que explica de manera sintética a través de breves recordatorios históricos lo que es la guerra, así como los medios desplegados para evitarla, comprender cuáles son todos sus mecanismos, sus causas, sus efectos y consecuencias.

La guerra

Autor: José Jorge Letria. Ilustraciones: André Letria. Editorial: A fin de cuentos. Año: 2022. ISBN: 978-84-123181-4-2

“La guerra rasga el día como una enfermedad susurrada y veloz”. El poema pone palabras a las expresivas ilustraciones a doble página llenas de metáforas visuales con sombras, con arañas y con pájaros. Un álbum para reflexionar.

¿Por qué?

Autor: Nikolai Popov. Editorial : Kalandraka. Año: 2018. ISBN: 978-84-8464-368-5

Una fábula que comienza con la bucólica estampa de una rana disfrutando del aroma de una flor, hasta la irrupción de un ratón que la ataca para arrebatársela. Surge entonces una lucha entre dos bandos cada vez más numerosos en individuos y medios bélicos que da lugar a emboscadas y bombardeos.

El enemigo

Autor: Davide Cali; ilustraciones: Serge Bloch. Editorial: Takatuka. Año: 2019. ISBN: 978-84-17383-27-5

Es la guerra. Se ven dos trincheras en medio de la nada y en ellas dos soldados. Dos bandos que se vigilan mutuamente y el tiempo que pasa interminable. El enemigo es cruel, el enemigo no tiene piedad, la guerra es culpa de él... Lo dice el Manual del Ejército…. La obra acumula una larga hilera de premios desde su publicación.