El guitarrista Miguel Salado lanza el single, las alegrías 'Bahía de Cádiz'

El guitarrista Miguel Salado acaba de estrenar el single 'Bahía de Cádiz', unas alegrías con las que pone la primera piedra para un futuro trabajo discográfico. Después de varios meses de trabajo, "porque no quería ponerme límites de tiempo", el jerezano ha lanzado el tema en todas las plataformas digitales, a la vez que ha editado un vídeoclip (que ha sido premiado en dos festivales cinematográficos de la India), producido por Luis Galán y Ramón Morillo, de Luz del Mar, que ilustra esta grabación.

"El tema lo compuse durante la pandemia pero he querido ir con calma, entre otras cosas porque con el trabajo diario, las clases y demás, tenía poco tiempo para meterme en el estudio", explica Miguel Salado.

'Bahía de Cádiz' es pues una autoproducción en la que el principal reto "ha sido enfrentarme a la tecnología. No soy mucho de eso, pero la verdad es que con la ayuda de personas como Juan Antonio Espinosa, que me ha hecho las mezclas, y algunos amigos más, he podido ir aprendiendo, y sinceramente, es de las cosas de las que estoy más orgulloso con este single, el hecho de haber superado una barrera que nunca pensé que lo haría. Ya tengo mi estudio en casa y estoy encantado".

En este primer single, el guitarrista ha contado con la participación de Encarna Anillo, al cante, una voz que "se identifica plenamente con lo que quería expresar. A ella, igual que al resto de colaboradores, quiero darles las gracias por su compromiso. Junto a la cantaora gaditana han grabado Carlos Merino a la percusión, Irene Carrasco, al baile, y Manuel Salado y Manuel de la Mini, a las palmas.

El resultado, tras varios días surcando las redes, está siendo "bastante positivo, yo por lo menos estoy muy contento, he recibido muchas felicitaciones y mensajes de gente y de compañeros y eso te llena", afirma el tocaor.

Además, destaca que a la hora de poner en pie este nuevo proyecto, para el que no se marca tiempo alguno, "he tenido que trabajar mucho, porque habitualmente me he dedicado a acompañar, pero ahora tenía que ofrecer mi lado como guitarrista en solitario".

Aunque aún no tiene fecha para el lanzamiento de su próximo single, Salado asegura que "ya he grabado una rondeña, una bulería, una seguiriya y estoy dando forma a una rumba".