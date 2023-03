"Mi hija está traumatizada, se levanta por las noches y dice que tiene sangre en las manos". La madre de la niña de 12 años cuyo perro fue asesinado delante de ella, este pasado sábado, por un hombre en la barriada Icovesa, ha denunciado el estado de indefensión en el que se encuentra la familia tras este suceso.

"Mi hija fue a pasear al perro a las dos de la tarde y un hombre, que salía de un portal saltando los tres escalones, se la cruzó y se fue directamente al animal, le dio una patada y luego le pisó el cuello. Mi hija lo cogió en brazos y vino a casa, que está al lado. Nos llamaba a gritos. El perro estaba ensangrentado en la alameda, la niña llena de sangre también. Mi marido se fue corriendo detrás del hombre y, junto a otros vecinos, lo cogieron y la policía se lo llevó a los calabozos. Tuvimos juicio rápido al día siguiente y le pedimos al juez, por favor, medidas de alejamiento porque tenemos miedo por nuestra hijas. Es un enganchado y a saber qué más cosas puede hacer si ha sido capaz de esto delante de una niña. Esta persona no puede estar en la calle. Si se lo hace a un perro se lo hace a un crío o a cualquiera".

"El hombre - añade la madre- iba a lo que iba, a meterse lo que fuera, le estorbó el perro y ahí lo mató, delante de mi hija. Y es que encima lo remató".

El juez, según la madre, estima un año de cárcel y 650 euros por daños para el presunto autor de los hechos. "Está en la calle y no me aceptan la orden de alejamiento al ser una mascota. Pero, ¿y si nos lo encontramos de frente y le hace algo a mis hijas? ¿Yo qué hago? No sabemos qué hacer. No nos han puesto ni abogado ni psicólogo y en julio tenemos un juicio por lo penal. Mi hija está mal y la mayor también. No quiero que se pongan peor, pero no recibo ayuda y desde el centro de salud me dicen que es muy complicado mandarla al psicólogo, que tiene que pasar el duelo. ¡Pero si ha sido un asesinato, de qué duelo me están hablando!".