Hamman Andalusí Jerez celebra 20 años de vida con una gran exposición

Imagen de dos de las obras, de Gabriela Diosdado y Ana Fernández, que se podrán ver en la exposición.

Hammam Andalusí de Jerez acogerá este viernes, 26 de septiembre, a las 19,30 horas, la exposición 'Bañistas', que forma parte de la propuesta para celebrar los 20 años de trayectoria del Hamman a través de la mirada de 20 autores de Jerez o con vinculación con la ciudad. Participan: Valentín Agrela, Alberto Belmonte, Guillermo Bermudo, Carmen Chofre, Daniel Daza, Humberto del Río, Manuel del Valle, Daniel Diosdado, Gabriela Diosdado, Ana Fernández, Inés Jiménez, Pepe Márquez, M. Martín Morgado, Domingo Martínez, Miguel Parra, Luisa Porras, Juan Luis Rodríguez de Medina, Jesús Rosa, Cari Soto y Claudia Suárez, con una intervención especial de Víctor González.

La idea de partida ha sido hacer una obra para la conmemoración totalmente original (cada cual usa su estilo y elige la técnica) u optar por reinterpretar una obra consagrada de la misma temática (hay ejemplos excepcionales de Picasso, Mary Cassatt, Matisse, Renoir, Ingres, Delacroix, Rembrandt, Praxíteles, Cézanne, Courbet, Fragonard, Sorolla, Dégas, Toulouse-Lautrec, Bonnard, Ramón Casas, Fortuny, Seurat, John Singer Sargent, Jean-Léon Gerôme, Edvard Munch, Monet, David Hockney, Walt Kuhn,…o pinturas de inspiración árabe y japonesa). La iniciativa parte de Virginia González, gerente de Hammam Andalusí Baños Árabes de Jerez, y está comisariada por Gabriela Diosdado y Domingo Martínez.

Las instalaciones del Hammam Andalusí permiten evocar el imaginario colectivo y reflexionar plásticamente sobre un tema que ha inspirado a grandes artistas en épocas muy diversas y que ha sido plasmado en muy diferentes e interesantes interpretaciones, convirtiendo el paradigma de la relajación, la belleza y la sensualidad, como ya se ha indicado, en un referente de toda la modernidad.

Los baños árabes forman parte de nuestra cultura desde hace siglos. En la época en que Andalucía era llamada Al Ándalus, existían multitud de baños árabes en todas las ciudades importantes. Se trata en esta ocasión de conmemorar de una manera significativa el vigésimo aniversario de un establecimiento que ofrece desde hace dos décadas una experiencia fascinante, llena de calma y desconexión. Los títulos nos hacen ver el planteamiento de cada artista ante la propuesta: ‘La piel de la sirena’, ‘Los Flotantes’, ‘Relax’, ‘Azul’, ‘László en los baños de Siloé’, 'Baño de carne’, ‘El pequeño bañista’, ‘Chapuzón en la noche’, ‘Esther Williams’, ‘Rodeada de tentaciones’, ‘Alberca’, ‘Oleum’, ‘Baño en Le Nid du Duc’, ‘20’, ‘Satánico’, ‘Bañista y complementos’, About Non Spaces (VI)…

"Queremos brindar de nuevo por Jerez y mostrar nuestro apoyo a la Candidatura de la ciudad a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031", apuntan los organizadores.