"Mi hija ha vuelto a nacer"

Tras cumplirse un mes de la intervención de Alba Pacheco, la familia de la joven y el doctor Velarde comparecieron ayer por primera vez ante los medios en la clínica que el neurocirujano especialista en columna vertebral tiene en la ciudad. Durante la convocatoria, recordaron que Alba había sido evaluada por profesionales de cuatro centros diferentes de Andalucía: de los hospitales universitarios Virgen del Rocío y Valme en Sevilla, en Puerta del Mar en Cádiz y en Jerez, aunque finalmente fue intervenida por el cirujano en la clínica San Rafael. "Todos estos hospitales tienen un compromiso docente con la formación y están formando a los futuros especialistas de la Junta de Andalucía y de España. Alba nunca fue estudiada de una forma global", lamentó ayer el doctor Velarde.

El cirujano explicó que, tras conocer a la paciente el pasado mes de mayo a petición de la familia, entendió que "todos los parámetros de universalidad, equidad, accesibilidad y solidaridad de la Comunidad Europea se estaban rompiendo". "Cuando acudo a ver a Alba, es una niña con mucho dolor. Una niña joven con un tratamiento muy amplio de opiáceos que prácticamente tenía un dolor insaciable que con todos los medicamentos no era suficiente para calmar", recordó Velarde.

"La recuperación será una labor dura, larga e importante", reconoce el cirujano

La situación que padecía la joven de 18 años cuando fue visitada por el médico poco tiene que ver con la que presenta en la actualidad. Su mejoría es notable, según reconocieron ayer el médico y su madre, aunque lógicamente la recuperación será lenta. Hay que recordar que Alba llevaba postrada en una cama desde hacía casi dos años y los últimos meses había permanecido en el hospital de Jerez, donde soportaba el dolor con opiáceos, según contó su familia en aquel momento. A pesar de sus avances, Alba Pacheco, invidente de nacimiento, no estuvo ayer presente en el acto debido a su "imposibilidad de estar más de dos horas sentada", según dijo su madre. A pesar de ello, dejó un mensaje a través de un vídeo que se proyectó durante la comparecencia. En él aparecía sentada en una silla de ruedas, algo que no podía hacer antes de la operación, y visiblemente contenta, tal como confirma con sus palabras: "Hola a todos. Me encuentro muy bien, en el momento de operarme desaparecieron los dolores, me siento las piernas, los pies y el vientre. Estoy empezando a caminar y todo gracias al doctor Velarde, que es mi ángel de la guarda, ha hecho una obra maestra".

El doctor Mario Velarde dio ayer a conocer mediante imágenes la operación realizada para solucionar la grave escoliosis que padecía y para corregir su pelvis. "Alba ha puesto mucho de su parte. Posiblemente le cueste trabajo caminar de frente porque su mente ya se ha acostumbrado a caminar de lado y ahora, con la pelvis corregida, tiene que adaptarse a caminar. La recuperación será una labor seria, dura, larga e importante", reconoció el especialista.

A pesar de todo, Carolina Pacheco, madre de la paciente, aseguró ayer que "Alba ha vuelto a nacer". "Mi hija estaba muerta de cintura para abajo, no se podía mover de la cama, era un vegetal. Al día siguiente de la intervención, aunque con dificultad, se movía sola en la cama. No quiere la silla de ruedas. Es un cambio brutal y avanza positivamente en la rehabilitación. Antes no sentía ni siquiera la temperatura del agua cuando la bañábamos y ahora nota hasta los pinchazos", explicó.

La operación tuvo que ser finalmente realizada en una clínica privada debido a que desde el SAS aseguraron, después de las distintasvaloraciones realizadas, que no era operable su dolencia. Aun así, Velarde agradeció ayer a la familia "la confianza que han depositado en mí" y también el trato de "la Consejería de Salud porque a pesar de estar confusos al comienzo en apoyarme en el proyecto, después han permitido que un médico externo a sus unidades saquen a una niña del hospital para operarla y volver al sistema con una asistencia total por el sistema andaluz de salud".

En este sentido, su madre lamentó ayer que Alba haya estado sin éxito hasta ahora "haciéndose pruebas de todo tipo. No ha estado desatendida, sino que ninguno daba con la tecla". Aun así, no confirmó si presentará finalmente denuncia contra el SAS ya que "eso ahora mismo está en manos de abogados. El SAS está colaborando y no sé cuál será el siguiente paso que vamos a dar".

Para poder sufragar los gastos de la operación la familia de Alba Pacheco ha realizado distintas actividades en las últimas semanas. Su madre detalló ayer que "faltan unos 3.500 euros. Yo tengo las facturas y el presupuesto del material que lleva Alba en la columna, unos 10.000, y el ingreso fueron unos 8.000 euros". "Una vez que se recaude todo el dinero, pararemos. Ya estoy recogiendo las huchas de los comercios y haciendo cuentas. Las empresas nos han hecho donaciones y tenemos que sacarlo para seguir consiguiendo fondos. Se han hecho pulseras, etc. Gracias a la colaboración de muchas empresas y a mucha gente. Hay gente muy solidaria".

Por último, tuvo unas palabras de agradecimiento para Mamen Sánchez, porque "ha hecho una labor muy importante y ha apostado por la salud de mi hija. No ha estado como alcaldesa, sino como amiga. Ha estado todo el tiempo al lado de la familia, llamando a Alba para ver cómo se encontraba. Hay mucho que agradecer".