El historiador Pablo González-Pola hablará en Jerez sobre 'Recuperar la Libertad'

Este jueves, 13 de noviembre, a las 20:00 horas, el historiador Pablo González-Pola de la Granja, director del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo, ofrecerá una conferencia titulada 'Recuperar la Libertad', en el Obispado de Jerez. El evento, organizado por el centro de Jerez de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), forma parte de su ciclo de conferencias sobre temas de relevancia social y política a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia.

En su intervención, González-Pola abordará los principales temas del libro 'Recuperar la libertad. Por una España auténticamente democrática', una obra fruto del análisis y reflexión del Aula Política del Instituto CEU de Estudios de la Democracia. El texto examina los desafíos contemporáneos que enfrenta España, ofreciendo propuestas para fortalecer su democracia y avanzar hacia una sociedad más libre.

Pablo González-Pola de la Granja es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia por la Universidad Católica de Valencia. Además, es licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense. Su trayectoria profesional abarca una destacada carrera en el ámbito académico y militar, habiendo alcanzado el rango de Teniente Coronel en el Cuerpo de Sanidad Militar, en la sección de Veterinaria.

En la actualidad, González-Pola dirige el Instituto de Estudios de la Democracia, un centro multidisciplinar de investigación adscrito a la Universidad CEU San Pablo.

Este encuentro representa una oportunidad única para reflexionar sobre el concepto de libertad, los retos actuales de la democracia española y las posibles soluciones para fortalecer sus pilares en el contexto social y político contemporáneo.

La conferencia tendrá acceso libre hasta completar el aforo.

Más información: 699 93 28 52 (ACdP Jerez)

Sobre la Asociación Católica de Propagandistas

La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) es una agrupación de fieles laicos unidos en su vocación de evangelizar la vida pública. Desde su creación en 1909, los miembros de la ACdP participan activamente en la sociedad, trabajando por hacer presente en todos los ámbitos el mensaje de Jesucristo y de la Iglesia.