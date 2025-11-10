Eva Díaz Pérez participará, junto a otros autores, en unas jornadas en Jerez

La sede de la Fundación Caballero Bonald en Jerez albergará los días 11 y 12 de noviembre el encuentro 'Las interioridades de la creatividad', que estará conducido por Felipe Benítez Reyes y Josefa Parra. El programa será:

Martes 11

18.30 horas: Presentación

Juan Vida: Pintura y artes plásticas

20.00 horas:

Mercedes Escolano: Poesía

Miércoles 12

18.30 horas:

Eva Díaz Pérez: Novela y Periodismo

20.00 horas:

Rodrigo Cortés: Cine y Narrativa

Entrada libre y gratuita. Se servirá una copa de jerez por cortesía de Tabanco El Pasaje.