Eva Díaz Pérez participará, junto a otros autores, en unas jornadas en Jerez
La Fundación Caballero Bonald albergará los días 11 y 12 de noviembre el encuentro 'Las interioridades de la creatividad', con Felipe Benítez Reyes, Josefa Parra, Juan Vida, Mercedes Escolano, Eva Díaz Pérez y Rodrigo Cortés
La sede de la Fundación Caballero Bonald en Jerez albergará los días 11 y 12 de noviembre el encuentro 'Las interioridades de la creatividad', que estará conducido por Felipe Benítez Reyes y Josefa Parra. El programa será:
Martes 11
18.30 horas: Presentación
Juan Vida: Pintura y artes plásticas
20.00 horas:
Mercedes Escolano: Poesía
Miércoles 12
18.30 horas:
Eva Díaz Pérez: Novela y Periodismo
20.00 horas:
Rodrigo Cortés: Cine y Narrativa
Entrada libre y gratuita. Se servirá una copa de jerez por cortesía de Tabanco El Pasaje.
