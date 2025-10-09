La histórica velada de artes marciales en Jerez por Valentina recauda 5.000 euros

Entrega de la recaudación de la velada de artes marciales y deportes de contacto a la familia de Valentina.

La Velada de Artes Marciales a favor de la causa de ‘Valentina, un grito a la esperanza’ rompe todos los récords. El pasado 4 de octubre el Palacio de Deportes reunió a 16 clubes de artes marciales y deportes de contacto en una "velada histórica" por la pequeña jerezana.

El objetivo: recaudar fondos por la investigación de Valentina, que padece fibrodisplasia osificante progresiva (FOP), considerada una enfermedad rara y para la que no existe a día de hoy tratamiento, y que provoca el crecimiento de huesos extra que limitan la movilidad. El resultado ha sido alcanzar los 5.000 euros recaudados.

"Queremos dar las gracias a Juan Rujano por todo su tiempo, implicación, empatía, esfuerzo. Por dedicar un año completo para llevar la velada a lo más alto. Siéntete orgulloso de lo que has conseguido y pase lo que pase nunca olvides que nos distes la mano mientras estábamos subiendo hacia la cima. No existen palabras para describir y agradecer lo que nos has hecho sentir. Eres grande como persona y no todo el mundo es capaz de entregar su vida por los demás como tú lo has hecho por nuestra pequeña", declara Tamara Romero, madre de Valentina.

"Nosotros realizamos deportes de contacto que revivimos golpes y nos caemos, pero luego nos vamos a casa a descansar. En cambio, tú estás todo el tiempo reviviendo golpes y no puedes bajar la guardia, no puedes descansar", fueron algunas de las palabras de Rujano a Tamara.

La familia de la pequeña extiende su agradecimiento a "María, mujer de Juan, y a todos los clubes que han participado, a los stands colaboradores, a Ambulancias Cádiz, a todos los padres que ayudaron sin descanso y al Ayuntamiento de Jerez, por ceder las instalaciones y estar siempre a nuestro lado. En definitiva, a cada una de las personas que han hecho posible esta inolvidable velada".