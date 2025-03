Hito nacional en Jerez: Nace un quebrantahuesos en el Zoo

Corría el año 1984 cuando el jerezano Miguel Ángel Quevedo estudiaba Veterinaria en Córdoba. Estaba en tercero de carrera cuando se enteró de que el quebrantahuesos –un ave de gran envergadura– se había extinguido en Cazorla y, por lo tanto, en Andalucía. Un acontecimiento –la pérdida de una especie– que, sin duda, marcaría el resto de su trayectoria.

Tanto fue así que cuando, a través de contactos, conoció al coordinador europeo del primer centro de cría de quebrantahuesos del mundo en Viena (Austria), Hans Frey, no dudó en dirigirse a él. “Le escribí y le pedí irme con él allá un tiempo para ver cómo funcionaba todo aquello. Me dijo que sí y me fui, justo dos meses antes de mi boda”, recuerda entre risas, destacando que el apoyo incondicional de su mujer y su familia han resultado fundamentales en su carrera profesional.

Quevedo estuvo durante tres semanas en el centro de cría, “en los Alpes, en una cabaña perdida entre las montañas, y vimos cómo era todo el proceso de reintroducción de la especie”. Ahora, casi treinta años después sonríe al recordar aquellos inicios y lo hace como veterinario del Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Jerez. No puede ocultar la felicidad que supone formar parte de la plantilla de estas instalaciones que acaban de lograr un hito a nivel local y también nacional: En marzo ha nacido por primera vez en la historia de Jerez un pollo de quebrantahuesos. Hasta ahora en España no se había logrado tampoco ningún nacimiento de esta especie en un Zoo, sólo en centros especializados y dedicados solo a ello. El equipo del centro de conservación de Jerez lleva trabajando con la especie desde 1998, que fue cuando el Zoo se adhirió al Programa Europeo de Cría Exsitu (EEP) de EAZA.

Quevedo rememora cómo la ciudad estuvo en lista de espera para recibir los primeros ejemplares de quebrantahuesos; las veces que las parejas que estaban en el Zoo no lograron procrear; los ejemplares afectados por Virus del Nilo; o incluso, el huevo que lograron el pasado año pero que, finalmente, no avanzó satisfactoriamente. Tanta espera, al final, ha merecido la pena. Además, lo tiene claro, si hay algo que destaca es el trabajo en equipo: “Siempre se habla de los veterinarios o los conservadores, pero aquí somos todos importantes. Muchas veces no se habla de los cuidadores, pero son los que están pendientes de todo y nos alertan de cualquier cosa”.

Del lince al quebrantahuesos

Mariano Cuadrado, es biólogo conservador del Zoobotánico de Jerez, y comparte con Quevedo y con el resto de la plantilla la satisfacción de poder hacer un seguimiento de un nacimiento tan importante en estas instalaciones. “Yo lo comparo con el nacimiento del primer lince que nació aquí, porque es la culminación de más de 25 años, casi 30 años, de trabajo continuado”, asegura. Por ello, deja claro que este hito no ha sido nada sencillo: “Es una especie que tiene la madurez sexual tardía, es decir, necesita ser muy mayor, 6 ó 7 años, para conseguir estar reproductivo. Tanto el macho como la hembra están en condiciones que no son las más adecuadas para la reproducción, en el sentido de que un Zoológico siempre recibe muchas visitas y eso significa alteración de los animales”.

Las emocionantes imágenes de un quebrantahuesos del Zoo de Jerez alimentando a su cría

Cuadrado reconoce que ha sido un proceso “de mucho aprendizaje, de mucho estar al tanto, de intercambiar ejemplares... porque con las rapaces y con los buitres y demás ocurre como con los humanos, unos se reproducen y otros no”. De hecho, para mejorar el conocimiento del proceso, ese año personal del departamento técnico visitó el centro de cría de la especie en Austria.

“Estamos extremadamente contentos porque, bueno, nacen muchas especies, nacen muchos ejemplares, pero esto era una cosa que llevábamos trabajando muchísimo tiempo”, añade el biólogo conservador.

El nuevo miembro del Zoo

De momento, se desconoce si el nuevo pollo es hembra o macho, aunque el equipo del Zoo está pendiente de su desarrollo desde que el pasado 14 de marzo salió de su cascarón. Una vez que crezca, los responsables de programa europeo de cría decidirán el futuro de esta cría.

Desde el Centro de Conservación de la Biodiversidad de Jerez detallan que los parentales de este pollo son dos ejemplares procedentes del centro de cría Richard Faust de Viena (Austria) nacidos en 2015 (macho) y 2011 (hembra). La pareja fueron seleccionadas por el coordinador del programa, el doctor Alex Llopis, y ha permanecido en las instalaciones de Jerez desde su llegada en abril de 2021.

El año pasado (temporada 2024) la pareja hizo un primer intento. Tras la puesta de un único huevo el 19 de febrero, se pasó a incubadora para su crianza a mano. Desgraciadamente, este huevo fue infértil, tal como recuerdan. Sin embargo, este año “se ha tenido mucha más suerte y se pudo observar varias cópulas en diciembre”. La puesta, finalmente, se produjo a mediados de febrero y su nacimiento ahora en marzo.

Desde entonces, el pollo está siendo visitado dos veces al día (en sesiones de mañana y tarde) por el personal técnico del Zoo para ver su evolución. También se pesa en cada visita. Además, se ha colocado una cámara cerca del nido para facilitar su observación en directo.

El pollo de quebrantahuesos, en uno de los controles.

Tras unos primeros días de incertidumbre “hemos comprobado que los padres atienden adecuadamente a la cría y lo ceban con normalidad”, confirma Cuadrado. De hecho, cinco días más tarde, el pollo ya alcanzaba los 200 gramos de peso. “Veremos cómo evoluciona en los próximos días aunque somos muy optimistas”, asegura.

Al tratarse de la primera vez que ocurre este nacimiento en las instalaciones de Jerez, “todo es nuevo para nosotros y hemos tenido que recurrir bastante al coordinador de la especie, al doctor Alex Llopis. Nos ha estado casi dirigiendo día a día lo que teníamos que hacer”, reconoce, agradeciendo su labor y apoyo en todo el proceso.

“Una de las cosas que nos planteábamos, por ejemplo, era ¿qué hacemos con el huevo? ¿Se lo quitamos o se lo dejamos? Llopis nos dijo que se lo dejáramos porque en pareja sin experiencia, como es el caso, ellos tienen que aprender que eso es un pollo, que es suyo y que tienen que atenderlo”, explica.

Así pudieron comprobar que la hembra no lo rechazaba y que era capaz de alimentar al pollo. Aun así, para asegurarse de todo el proceso, “hemos colocado una cámara de bastante calidad que nos ha permitido ver que la hembra está comportándose adecuadamente y le está dando de comer como tiene que ser”. “Va creciendo adecuadamente. Todavía no podemos lanzar las campanas al vuelo, pero estamos muy satisfechos porque creemos que esto tiene buena pinta y va a ir para adelante”, asegura Mariano Cuadrado.

Un desafío para la conservación

Desde el Centro de Conservación de la Biodiversidad de Jerez detallan que el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) es una especie de buitre cuya reproducción en cautividad representa un desafío importante para los programas de conservación.

Actualmente, el programa europeo más importante es el European Endangered Species Programme (EEP), que coordina diversos centros como el Centro de Cría de Guadalentín (España); Richard Faust Zentrum (Austria); el Centro de Cría de Vallcalent (España); y varios zoológicos europeos participantes, como el de Jerez.

Paralelamente, los programas de cría en cautividad se complementan con proyectos de reintroducción que han permitido recuperar poblaciones en los Alpes, Pirineos y otras regiones europeas donde la especie estaba extinta.

Por todo ello, la reproducción en cautividad del quebrantahuesos constituye un ejemplo destacado de cómo la conservación ex situ puede contribuir a la recuperación de especies amenazadas.

Satisfacción municipal

El delegado de Medio Ambiente y Protección Animal, Jaime Espinar, hace hincapié en que “es un hito importantísimo el que por primera vez, no solo ya en Jerez, sino en toda España, pues haya nacido una cría de quebrantahuesos en un centro de conservación. Por lo tanto, es síntoma de que en este centro se hacen las cosas bien”.

“Cuando decimos que es un centro referente en España y en el mundo es por algo, por los resultados que tienen sus con sus programas de conservación, y el ejemplo más claro es el quebrantahuesos”, explica el responsable municipal. Además, recuerda que este destacado logro “se suma a otros proyectos de conservación que están siendo todo un éxito, como el del ibis eremita, que ahora se ha ampliado con un convenio con Cataluña para la suelta de ejemplares allí”. Espinar recuerda también el destacado trabajo realizado por la plantilla del Zoo para la reproducción del lince ibérico, que “entre todos hemos conseguido que deje de ser una de las especies más amenazadas”. “Seguimos diciendo que el centro de Conservación de la Biodiversidad de Jerez es para sentirse orgullosos, porque desde Jerez estamos contribuyendo a la recuperación de especies en todo el mundo”, concluye el delegado de Medio Ambiente.