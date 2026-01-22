HLA Jerez Puerta del Sur vuelve a ser el hospital privado con mejor reputación de la provincia

El HLA Hospital Jerez Puerta del Sur ha sido reconocido un año más como el hospital privado con mejor reputación de la provincia de Cádiz, consolidándose como un referente en la sanidad privada de la región. Este reconocimiento forma parte del prestigioso Monitor de Reputación Sanitaria (MRS), una herramienta clave en la evaluación de los actores del sistema sanitario español.

“Esta acreditación es fruto del esfuerzo conjunto de todo nuestro equipo, que trabaja cada día con el objetivo de ofrecer la mejor atención posible a nuestros pacientes. Seguiremos esforzándonos por mantener la confianza que los profesionales y pacientes depositan en nosotros”, ha señalado Antonio Amaya, director médico del hospital.

Grupo HLA consolida su presencia

Además de HLA Jerez Puerta del Sur, otros seis centros hospitalarios de la red asistencial del Grupo HLA han consolidado su presencia en el Monitor de Reputación Sanitara 2025.

Entre ellos se encuentra el hospital HLA Universitario Moncloa (Madrid), número 13 en el ranking y que también ha sido reconocido entre los 15 hospitales con mejor reputación en la especialidad de Cirugía Plástica; la clínica HLA Montpellier (Zaragoza); el hospital Universitario HLA Inmaculada (Granada); el hospital Universitario HLA El Ángel (Málaga); el hospital HLA La Vega (Murcia); y la clínica HLA Vistahermosa (Alicante).

Un estudio independiente y de referencia en el sector sanitario

El Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) de Merco es el único estudio independiente que analiza de forma global la reputación de la sanidad española. Su metodología evalúa no solo los resultados clínicos, sino también la calidad asistencial, el prestigio profesional, la innovación, la gestión, la confianza del paciente y la percepción social de los centros sanitarios.

La investigación se basa en tres grandes bloques de evaluación: la opinión de más de 6.300 médicos entre especialistas hospitalarios y profesionales de Atención Primaria; la valoración de directivos y profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes y periodistas especializados en salud; y, por último, el análisis de cerca de 150 servicios clínicos, medidos a través de indicadores objetivos de calidad y gestión clínica.

Sobre Grupo Hospitalario HLA

El Grupo Hospitalario HLA es uno de los mayores proveedores hospitalarios de España. Lo componen 18 hospitales y 39 centros médicos multiespecialidad con unidades de referencia en tratamientos de última generación, que trabajan de forma integrada para proporcionar acceso a una asistencia sanitaria de alto nivel.

Con 1.300 camas de hospitalización y más de 40 años de experiencia, HLA es un referente en la atención hospitalaria y ambulatoria. Sus profesionales garantizan un modelo de atención que se basa en la excelencia, la innovación, la responsabilidad y un trato humano y cercano con el paciente.