“La homeopatía no es el mayor problema sanitario que tiene España”

A mediados del mes de noviembre, el gobierno de Pedro Sánchez, a través de sus ministros de Sanidad y Ciencia y Universidades, María Luisa Carcedo y Pedro Duque, respectivamente, anunciaron una campaña contra lo que denominan pseudoterapias, entre las que aparece la homeopatía.

Esta campaña, “que tiene más bien, rasgos de cruzada”, tal y como reconoce la doctora María Fuentes, no es algo nuevo. Pero sí es, en España, "la más fuerte desde la dictadura, tiempo en el que estuvo prohibida, para ir recuperándose progresivamente, desde los 80 al presente” .

Históricamente, siempre que una nueva disciplina o visión, de cualquier área del conocimiento, cuestiona los referentes del sistema de poder predominante, es perseguida al menos en un primer momento. “Hasta el propio Dr. Hanneman, padre de la homepatía, tuvo que cambiar en ciertos momentos de ciudad, e incluso de país, cuando puso en práctica sus descubrimientos médicos”.

Pero, ¿por qué el gobierno ha comenzado esta persecución? ¿Qué es exactamente la homeopatía? María Fuentes considera que la homeopatía “no es una medicina moderna, ni una actividad pseudocientífica (por cierto, palabra inexistente en el diccionario de la RAE), ni tan siquiera una ciencia, puesto que la medicina nunca lo ha sido. Es una disciplina médica y terapéutica, con parte de arte, y parte de ciencia y que tiene 200 años de historia. Ello implica que posee un bagaje y un amplio cuerpo de conocimiento conformado por investigación, millones de casos clínicos curados y publicados, bibliografía, múltiples publicaciones de alto nivel, y reconocidas en gran parte del mundo actual, incluidas Universidades y hospitales de prestigio”.

“Como cualquier otra disciplina médica-añade- tiene como objetivo aliviar y curar, no sólo los síntomas físicos, sino también psíquicos. Y no sólo dolencias agudas, sino también crónicas. De hecho, premios nóbeles de medicina, como el profesor Montaigner, reconocen que llega a actuar hasta niveles de ADN o material genético”.

A lo largo de casi 40 años, María Fuentes, licenciada en Medicina por la Universidad Central de Barcelona y Master en medicina homeopática por el colegio de médicos de Sevilla, ha desarrollado su labor profesional en el ámbito de la salud de las mujeres y la infancia, la prevención, además de la educación de salud. De hecho, fue la creadora y directora del primer programa municipal del estado español en Salud y Género creado por el Ayuntamiento de Jerez, donde trabajó durante 8 años.

Con todo ese bagaje, considera “indecente, e incomprensible que en los Presupuestos del Estado 2019 aparezcan más de mil millones de euros para luchar contra las pseudociencias. El problema más grave que en estos momentos tiene España en sanidad no son las pseudociencias, ni la homeopatía, la medicina china, o la osteopatía. Tenemos muchísimos más problemas, y mucho más graves”.

“Somos ciudadanos libres, supuestamente en una democracia, pagamos nuestros impuestos, con lo cual se supone que tenemos derecho a elegir qué clase de servicio sanitario o terapéutico queremos para nuestras familias. De la misma manera que tenemos libertad religiosa sobre nuestras conciencias, deberíamos tener libertad sobre nuestros cuerpos. Sin embargo, actualmente, sólo tenemos acceso en nuestro sistema público de salud, a la medicina alopática (es decir, basada en fármacos químicos). En estos momentos, además , hay visos de prohibir o castigar cualquier otra”, continúa.Todo lo contrario ocurre en otros países europeos, Austria, Francia, Suiza, Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Finlandia..., donde “todos tienen, en su Seguridad Social, acceso a otro tipo de terapias que no sea la alopática, es decir, medicina integrativa, medicina homeopática, medicina china, psicoterapia, osteopatía, tal y como recomienda hace muchos años la OMS. Nosotros no, España es diferente”.

“A nivel legislativo, tanto europeo como español, está reconocida la validez y el derecho a ejercer y practicar estas medicinas, existe la ley del medicamento, nos asisten los derechos del enfermo, y otras leyes. Así que no se comprende el porqué de esta persecución, y desde luego se están vulnerando ciertos derechos del enfermo”.

María Fuentes (Médica y homeópata) "El vacío legal que existe ha hecho aparecer gente que sin ser médico trabaja de homeópata”

Entre los problemas que más están afectando a la homeopatía hoy por hoy es el vacío legal de regulación, existente en del desempeño de la profesión. En ese espacio “ha aparecido gente que puede estar formada o no, no cuestiono su nivel de formación, que habrá de todo, pero sí su nivel de capacitación y rigurosidad, porque no son licenciad@s, ni médic@s, ni tan siquiera personal sanitario. Son personas que en un momento dado han podido prescribir homeopatia de modo incorrecto, ya que cualquier persona podía expedir y comprar eso sin receta médica hasta fecha muy reciente. Y aunque hace más de 25 años que, como colectivo médico demandamos la regulación de la formación y práctica profesional de estas terapeúticas, a día de hoy, no ha habido respuesta desde las instituciones responsables".

A ello se suma “una situación de intereses creados, compleja y confusa, donde entran intereses de laboratorios alopáticos, y tambien algunos homeopáticos, cuyo máximo y a veces único fin, es sencillamente comercial”.

Dicha confusión es perjudicial para la población, que se siente desorientada y perdida, sin saber dónde puede colocar su confianza, sino que también facilita la creencia de que “esto no es eficaz, ya que al ser practicada por personas no competentes, ni formadas como médic@s homeópatas, fracasa”.

Para ello, Fuentes propone “un poco más de conocimiento, y criterio por parte de la población”, que en homeopatía tiene el perfil de mujer de edad media, de estudios superiores y capacidad adquisitiva también media. La gente que busca esta medicina no suele ser gente inculta como presumen estos que lo critican, y a la que engañamos por su ingenuidad o desinformación, todo lo contrario”.

Respecto a su eficacia, ”la homeopatía no es solamente eficaz para dolores de cabeza, alergias , erupciones, o cosas menores, sino que tenemos datos probados y publicados sobre eficacia en epidemias graves. Hablo de epidemias de cólera, de la gripe española, de paludismo, fiebre amarilla, de Sida...Las cifras muestran que la homeopatia ha sido más eficaz, y con costes muchos más bajos que la farmacopea convencional alopática”.

Por último, admite que "actualmente, y desde hace décadas, existen hospitales en el mundo en los que se está trabajando contra enfermedades muy graves con estas terapias. Y no hay problema en integrar varias de estas terapéuticas con la alopatía y la cirugía. Por ejemplo, hay resultados contrastados con universidades como Harvard, de curaciones del 30 al 40% de cánceres cerebrales, bronquiales,de esófago...No estamos hablando de resfriados, sino de cosas muy serias y en poblaciones muy amplias. En definitiva, es una terapéutica que ha demostrado en todo el mundo , y a lo largo de más de 200 años, que es eficaz, sencilla, y muy barata para el sistema de salud y la población, y sobre todo, inofensiva y sin efectos secundarios”.

Hoy a las 19 horas, para aclarar y profundizar en esta realidad, la Dra Fuentes, disertará en Moaré Espacio Creativo, situado en la calle Bernardo Sulpicio, en el Polígono Santa Cruz, evento al que toda la población interesada está invitada.